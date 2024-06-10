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台中「血掌印」案抓到了！ 2移工酒瓶砸同鄉頭 狡猾變裝製造斷點

兩名移工犯案後刻意變裝，圖為變裝前。（警方提供）

兩名移工犯案後刻意變裝，圖為變裝前。（警方提供）

2024/06/10 13:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市古姓印尼籍移工昨凌晨到東協廣場舞廳跳舞，離開隻身走在騎樓時突遭人偷襲，古男求救途中沿街攙扶鐵門、電桿留下「血掌印」，令人怵目驚心，警方鎖定兩名變裝企圖製造斷點逃逸的移工，今天上午循線查緝到案，經查，竟僅因不滿古男多看了他們幾眼，憤而持酒瓶攻擊，全不顧同鄉情誼。

台中市第一分局昨凌晨獲報，中區成功路上超商有人受傷，經派員趕往時，只見34歲古姓印尼籍移工，頭部有多處撕裂傷，滿臉是血的躺在超商前，經119緊急送醫治療後，所幸意識清楚，無生命危險，經查，古男當時到東協廣場的舞廳跳舞，離開後隻身走在騎樓上，未料就在行經一處轉角時，突遭兩名男子衝上前攻擊。

只見古男臉部有多處撕裂傷，大量鮮血猛流，他先是摸了摸頭後，又扶著鐵捲門、電桿緩步搖晃前進，還因此在上頭留下血掌印，警方獲報啟動鷹眼專案，調閱上百支監視器畫面過濾後發現，2名嫌犯在犯案後變裝，徒步在中區行走至少1小時，刻意製造斷點躲避查緝，期間還一度回到超商附近觀察情況。

警方進一步鎖定分別27歲、30歲的阿姓及安姓兩名印尼籍移工涉案，今天上午循線在烏日區一處移工宿舍查緝到案，2人辯稱，當時他們在綠川東街附近喝酒，因不滿古行經時「一直盯著他們看」，才會尾隨並持酒瓶、徒手攻擊，詢後全案依傷害罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

圖為變裝後。（警方提供）

圖為變裝後。（警方提供）

警方將兩名移工移送法辦。（警方提供）

警方將兩名移工移送法辦。（警方提供）

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