補教狼師環抱14歲女學生揉胸20多次 認罪賠百萬獲緩刑

補教狼師環抱14歲女學生揉胸20多次竟辯稱「讓她開心」，上訴賠百萬獲緩刑。（記者楊國文攝）

2024/04/30 13:08

〔記者楊國文／台北報導〕台北市某補習班許姓老師，2年前課後輔導14歲國中女生時，竟多達20次從背後強行環抱女學生，還大力揉胸，女學生多次閃躲，許男仍不放過，繼續揉捏她的腹部、胸部，犯行都被監視器拍下來，許男卻辯稱因女學生心情不佳，「安撫、讓她開心」，台北地院將許男判刑2年，上訴後，許男面對入獄命運，在審理尾聲才趕緊認罪並道歉，承諾賠償少女百萬元達成和解，高等法院今改判許男2年徒刑、緩刑5年。可上訴。

判決指出，許男在台北市中山區某補習班擔任數學科輔導老師，2022年12月10日晚間6時至8時間，許男和14歲女學生在教室內單獨進行數學科課後輔導。

請繼續往下閱讀...

晚間7時，許男故意要求少女起立到教室前方螢幕解答數學題目，接著利用少女站在螢幕前的機會，接續20多次站在少女身體後方，伸出手環抱少女側腰；他不顧少女多次掙脫、閃躲的反抗舉動，將手上滑並撫摸、揉捏少女的胸部；其中，少女數度將手擋在胸前，示意阻擋許男獸行，仍遭許男執意揉捏胸部得逞。

少女返回座位，但許男仍走近蹲下，對少女環抱、揉捏胸部、腹部。少女不滿，事後報警處理，許男遭檢警偵辦後，被依照加重強制猥褻罪嫌起訴。

台北地院審理時，許男否認犯案，辯稱案發時沒有想這麼多，也沒有注意到，因少女心情不佳，「我只是想要讓教室的氣氛快樂、輕鬆」、「在搔癢」、「安撫、讓她開心」。北院不採信，將他判刑2年，許男提起上訴。

高等法院審理尾聲，許男終於改口認罪，並承諾賠償100萬元，雙方達成和解，也先行給付12萬元給與少女。

高院認為許男已坦承犯行、表達悔意，仍判刑2年，但宣告緩刑5年，給他自新機會，並應接受性別平等方面的法治教育課程3場。可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法