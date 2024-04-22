網路投資匯60萬取回8萬甜頭 受害婦發願：追回將做公益

朱姓婦人在line上與投資公司營業員爭執她要領款為何還要再匯十萬元？直批規定不合理。（圖：朱婦提供）

2024/04/22 12:28

〔記者王俊忠 ／台南報導〕台南一名70歲的朱姓婦人，今年1月間生病住院期間無聊滑手機、看到臉書跳出投資訊息廣告說可提供飆股，保證賺錢，她在兩個網路平台共投入60萬元，其中1平台還以獲利讓她先後共領出8萬元，給點蠅頭小利取信，後來想領出投資款，對方都說要再付款才能領錢，她驚覺遭詐報警，並發願如52萬元能追回來，一定全部捐出做公益。

這名受害婦人投訴指，今年1月看到臉書廣告說有明牌股票可投資，就依指示加入line群組，起初在群組內對方都是正常的推薦股票，直到3月初，對方1位李姓小姐告訴她「可以儲值、可幫忙操作投資」，且一定會賺錢；若未賺錢，公司會有補償措施。

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朱婦說，投資公司提供她兩個銀行帳戶，在3月中旬，她各匯了20萬元到兩個帳戶。對方還說有提供客戶「喜迎金」協助操作投資股票；同時宣稱像某1家企業股票在股市漲停板，投資公司可以買到比漲停板更低的價位，能讓客戶賺到價差。

朱婦表示，對方投資公司還使出取信客戶的「小心機」、表明說投資有賺錢，她真的先後兩次領到3萬元與5萬元的獲利，讓她相信對方是真的投資公司。不過，到3月底她想領出其他投資金額，對方就說要再支付45％的操作費用才能領款，雙方對此在line上談不攏，她無法再領出投資款項，察覺應是遭到詐騙，近日就報警追查這詐騙公司。

朱婦並說，臉書還有1個冒用知名藝人的帳號、也是說能推薦股票，她也加入這藝人的line，接著1位自稱此藝人的助理跟她聯絡可投資，她同樣匯了20萬元到1家投資公司，這家投資公司確實是國內1家知名企業的子公司，但後來她想領款，對方又說要她再付10萬元才能領出投資款，她心裡納悶怎會如此？後來查證發現這家真的投資公司遭到詐騙集團冒用公司名義耍詐，提醒民眾勿輕信網路上的投資訊息。

朱婦出示與投資公司的line對話，對方還要她在臨櫃匯款時隱瞞、勿向行員說是投資匯款。（記者王俊忠攝）

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