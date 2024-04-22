提煉安毒2.5億》台版絕命毒師製毒集團 首腦判12年

中部警方去年破獲以李家文為首的製毒集團，查扣大批安毒成品、原料及製毒設備。 （資料照）

2024/04/22 05:30

〔記者李立法／屏東報導〕刑事警察局去年在屏東及南投兩地破獲以男子李家文為首的製毒集團，查扣黑市價超過二億五千萬元的三百多公斤安非他命成品，落網主嫌李家文及製毒師呂岳樺等七人遭檢方聲押獲准，屏東地院審理後，依共同製造第二級毒品罪，分別判處李男等七人五年六個月至十二年不等徒刑。

判決指出，男子李家文欲製造第二級毒品甲基安非他命牟利，出資一千七百萬元購入各項製毒器具、設備及先驅原料，並找來有台版「絕命毒師」之稱的呂岳樺擔任製毒師，另有吳東峻等五人也加入製毒行列，由李家文指揮及分工。

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該製毒集團去七月間在屏東完成前置作業後，選在南投縣埔里鎮一處偏僻民宅作為製毒處所，李男等人當時趁颱風杜蘇芮侵台，利用風雨交加之際進駐製毒，警方攻堅抓人，查扣安非他命成品三百多公斤及大批原料、製毒器具等；粗估成品黑市價超過二億五千萬元，李、呂等七嫌被檢方聲押獲准。

毒師呂岳樺 判9年半

屏東地院審理後，依共同製造第二級毒品罪，判處李家文有期徒刑十二年，判處呂岳樺九年六個月徒刑，其餘共犯九年到五年六個月不等徒刑。

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