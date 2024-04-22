基隆首屆城市半程馬拉松遭盯上 詐騙集團散布徵人啟事疑想騙個資

官方網站上貼書公告指出臉書社團上的徵才廣告為假。（記者吳昇儒翻攝）

2024/04/22 10:34

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市政府及基隆好馬長跑協會將在10月6日舉辦第一屆「2024基隆城市半程馬拉松」，目前已開始報名，至6月30日止，但卻傳出有詐騙集團盯上該活動，以應徵工作人員及救護人員等名義，在臉書社團上徵才。主辦單位緊急貼出聲明，並請警方協助調查。基隆警方指出，這是詐騙集團常見的詐騙個資手法，呼籲民眾不要上當受騙。

首屆基隆城市半程馬拉松目前已經開放報名，有詐騙集團成員藉著這股熱潮，在數個臉書地方社團上張貼應徵工作人員日領1200，另外應徵救護工作協助人員日領3000，疑似想要騙取民眾個資或是帳戶資料。

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主辦方發現後，已張貼公告表示，並沒有額外應徵工作人員的需求，呼籲民眾不要上當；並於近日前往基隆市警察局科技偵查隊求助，請警方協助調查。

基隆市警察局刑警大隊二組組長郭憬融表示，這是常見的詐騙手法大部分都是要騙取民眾的個人資料或以匯入工資名義騙取帳戶，一般而言馬拉松賽事的工作人員，都會由主辦單位安排，鮮少對外招募，若需要額外的人手，也會透過熟識的單位介紹。

郭組長說，除了徵才廣告外，詐騙集團也常用捐血、捐精、應徵臨時演員等名義進行詐騙，呼籲民眾不要上當受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

臉書地方社團基隆人出現假的徵才廣告，警方指出應為詐騙集團騙個資手法，呼籲民眾不要上當受騙。（翻攝自臉書基隆人）

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