寵物、寶寶徵選投票有詐！刑局︰騙個資誘投資圈套

警方提醒切勿點進假票選釣魚詐騙網站。（記者姚岳宏翻攝）

2024/04/22 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕日前有民眾反映收到好友私訊，請他幫寵物、寶寶或是小朋友的參賽畫作投票，還說加入投票活動可以抽獎品，點進去卻被要求提供姓名、電話等個人資料外，還索取照片，刑事警察局指出，這些連結可能都是詐騙集團用來施詐的釣魚網站，目的是騙取及盜用個資，甚至誘導加入投資群組進一步詐財，提醒民眾點選連結時千萬要小心。

刑事局表示，近來有詐團設計假的寵物或是寶寶模特兒徵選活動，誘騙民眾加入通訊軟體的徵選投票群組，等個資到手，就請被害人加入另個群組，裡面有專員為其服務，但進入社群後，看到的都是「偽家長們」發出投資獲利的訊息，不時有人秀出投資獲利的銀行入帳單等相關照片或影片，誘人一步步踏入精心設計的投資詐騙圈套。

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警方說，一名黃姓女子參加活動後，對方稱她抽中名牌包，要求匯款付關稅約五百元，等她付完錢，又稱還可參加刮刮樂活動，隨後表示她已抽中現金近十萬元，並稱獎金無法匯出，要求她提供其他戶頭資料，黃女覺得有異，向銀行及一六五反詐專線詢問後才知遇詐。

警方︰不明連結切勿點擊

警方提醒，不明連結切勿點擊，亦別輕易在網路提供或傳送個人證件資料，若是由朋友發送的投票訊息，也務必與朋友確認是否為本人發送，可與朋友分享彼此才知道的事情來判斷是否為本人，同時謹記投資必定有風險，切勿相信「內線交易」、「穩賺不賠」的投資管道，才能遠離詐騙保荷包。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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