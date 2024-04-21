公司帳戶賣詐團賺7500 台中男賠10萬還要關1年

台中一名丁姓男子，提供詐騙集團帳戶，並協助領錢、洗錢，不但要賠被害人10萬元，上訴台中高分院仍判刑1年。（記者陳建志攝）

2024/04/21 19:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名丁姓男子，前年加入以「貝哥」等人為首的詐騙集團，並提供公司帳戶讓詐騙集團使用，一名顏姓女子因此被騙30萬，丁男協助領錢，還將轉至其電子錢包的虛擬幣轉出洗錢，因此獲利7500元，丁男遭檢警查獲，1審判刑1年2月，還要賠償顏女10萬元，上訴二審考量他已如數賠償被害人，仍判刑1年，可上訴。

判決指出，丁男加入「貝哥」等人組成的詐騙集團，由他提供擔任負責人的公司帳戶，並由集團成員從2022年1月起在臉書張貼「投資股票」文章，一名顏姓女子看到先和暱稱「許佳佳」的人聯繫，告知可提供飆股，後來又和暱稱「李志傑」、「廖經理」聯繫，佯稱有一個黃金避險計畫。

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顏女信以為真匯款30萬元到一名陳姓女子帳戶，接著被轉至丁姓女子帳戶，接著又轉至丁男的帳戶，丁男在當天下午臨櫃領出100萬元交給詐騙集團成員後，依指示將匯入其電子錢包的虛擬幣，轉出到指定的電子錢包協助洗錢，藉由迂迴層轉製造金流斷點，丁男因此獲得7500元報酬。

丁男遭檢警查獲，被認定是詐欺共犯由檢察官起訴，一審審理時，丁男坦承不諱，並已和顏姓被害人以10萬元達成和解，法官依詐欺取財罪判刑1年2月，丁男認判太重上訴台中高分院。

台中高分院合議庭審酌，丁男與被害人以10萬元達成和解，除當場給付5萬元外，其餘款項按月給付1萬元至清償完畢為止，已如數給付完畢，認為丁男已盡力賠償被害人所受損害，與原審審理時的情狀有所不同，此一犯後態度自應為其刑度的有利考量，因此撤銷一審判決，改判1年，仍可上訴。

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