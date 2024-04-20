女房東偷拍「小鮮肉」洗澡 辯稱蒐證租客吸毒

74歲蕭姓女房東在套房裝針孔攝影機，她二審時宣稱，動機是蒐集之前租客破壞設備與吸毒證據。示意圖。（記者張瑞楨攝）

2024/04/20 09:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕陳姓男子與朋友在去年（2023年）4月，入住台中市區一間日租套房，卻驚訝發現電視機下方與浴室內，各有一個隱藏式攝影鏡頭，現年74歲的蕭姓女房東坦承是她裝設，但她不說明動機，台中地方法院依竊錄他人非公開活動罪，判處拘役40日，蕭姓老婦人上訴二審，並宣稱是之前租客吸毒又破壞設備，她裝攝影鏡頭是要蒐證，聲明減刑，二審卻認為一審量刑妥當而駁回，全案確定。

判決書指出，蕭姓老婦人是此日租套房的屋主，她去年6月9日購買2個隱藏式攝影鏡頭，安裝於套房電視機下方與浴室內，浴室內的鏡頭還偽裝成掛勾，陳男與朋友於去年4月2日，透過網路訂房後入住，他直覺感到怪異，報請警方協助，員警查扣2個攝影鏡頭，以及鏡頭上的記憶卡。

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台中地方法院一審審理時，蕭姓老婦人坦承裝設鏡頭，一審認為老婦人無故竊錄陳男與朋友的非公開活動，侵害兩人隱私，但考量她已坦承犯行且無前科，竊錄時間很短，對隱私侵害程度不大，但未能與陳男和解，判處拘役40日，可易科罰金4萬元。

蕭姓老婦人上訴台中地院合議庭二審，她解釋說，裝設攝影鏡頭的動機，是之前的租客破壞床墊、床單，房間內還有吸毒用品，她只是要蒐證，她已經高齡74歲，又有重大傷病紅斑性狼瘡，請求從輕量刑。

二審卻認為，一審量處拘役40日，可易科罰金，量刑沒有過重失當，老婦人因雙方賠償金額差異太大，尚未成立和解，量刑因子沒有改變，據此駁回蕭姓老婦人之訴，全案確定。

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