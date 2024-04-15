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印尼「阿蒂」逾期居留因車禍截肢 移民署、印尼辦事處合作助返鄉

印尼籍阿蒂（中間）在台南移民署及駐台北印尼經濟辦事處合力協助下，順利返鄉。（移民署台南市專勤隊提供）（記者劉婉君攝）

印尼籍阿蒂（中間）在台南移民署及駐台北印尼經濟辦事處合力協助下，順利返鄉。（移民署台南市專勤隊提供）（記者劉婉君攝）

2024/04/15 17:29

〔記者劉婉君／台南報導〕印尼籍的「阿蒂」多年前與台灣丈夫離婚後，未依規定返回印尼，在台逾期居留期間，四處打零工賺錢，卻因車禍導致右小腿截肢，生活更加困頓，最近因積欠房租遭到房東報案，移民署南區事務大隊台南市專勤隊得知她的處境後，聯繫駐台北印尼經濟貿易代表處，合力協助阿蒂返鄉。

阿蒂近年來靠著在檳榔攤包檳榔打工度日，但近來檳榔攤因生意慘淡而歇業，她頓失收入來源，加上年紀大且行動不便，找工作更加困難，無力繳納房租，台南專勤隊接獲通報後，清查發現她在台逾期居留多年，執行收容遣返，但考量她行動不便，身體狀況欠佳，協調駐台北印尼經濟貿易代表處讓阿蒂在等待遣返期間，可以安置於該處安置中心高雄分部，並提供生活所需物資。

南市專勤隊隊長李建雄呼籲，新修移民法已於3月1日上路，針對逾期居（停）留外來人口，罰鍰上限從新台幣1萬元提高至5萬元；意圖使其從事不法活動而容留者，處新台幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰，得按次處罰，提醒外籍人士勿輕忽，移民署會秉持人道協助精神與依法行政原則，持續查處不法。

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