無良仲介害移工逾期居留竟謊報失聯 高市勞工局重罰50萬

無良仲介謊報外籍女移工阿春（右）失聯被識破法辦，勞工局開鍘重罰50萬元，仲介業者、承辦人涉偽造文書起訴。（移民署提供）

2022/05/17 22:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕竟有這樣的外籍移工仲介！仲介公司林姓女負責人、巫姓男業務員，疑忘幫印尼籍女移工阿春（化名）申請延期居留，還謊報她失聯，被雇主通報逃逸，卻又嚇阿春台灣疫情嚴重，令她別出外亂跑，以免染疫隔離，也要求不要用健保卡看病，阿春只好自費看病，移民署高雄專勤隊查獲後送辦，檢方依偽造文書起訴2人。

移民署也發現近3年來，該仲介業者仍繼續向阿春及雇主收取健保費、仲介服務費，外籍移工和雇主全然不知，高雄市勞工局也接獲舉報，認定該仲介公司違反就業服務法，重罰該家仲介公司50萬元。

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移民署今指出，印尼女移工阿春6年前申請來台工作，2018年申請延期居留，前年10月間，疑因仲介業者粗心忘辦理居留證延期，還將錯就錯隱瞞事實，甚至變更公司名稱，每月繼續向女移工收取健保及服務費等費用，總計扣取新台幣3萬多元。

直到去年，仲介負責人林女及承辦人巫男想移花接木掩飾，並藉由向勞動部謊報阿春失聯，讓她神不知鬼不覺繼續留在原雇主家裡工作，待未來再讓她去移民署自首，但如意算盤被移民官洞悉，經調閱相關資料、蒐證，並在雇主家附近日夜埋伏多日，查獲真相，並找到被藏在雇主家工作的阿春。

阿春不知自己已被通報失聯及逾期，健保卡也已不能使用，表示自己在台工作全聽從仲介及雇主指示，她回想後似有領悟地說，難怪仲介交代她千萬不可以使用健保卡去看病，害她生病時只能自費花錢，到藥房隨便買藥吃，還差點要被趕出台灣，感謝移民官員還她清白，也順利找到新雇主。

無良仲介謊報外籍女移工阿春（左）失聯被識破法辦，勞工局開鍘重罰50萬元，仲介業者、承辦人涉偽造文書起訴。（移民署提供）

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