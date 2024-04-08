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在家點火「驅蚊」被制止 毒蟲竟毆打、騎機車追砍父親

警方壓制余姓男子。（警方提供）

警方壓制余姓男子。（警方提供）

2024/04/08 17:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港分局興龍派出所於昨天晚間7時許獲報新園鄉光復路有民眾遭人持刀攻擊，警方立即趕往現場將余姓被害人送醫，經治療頭部傷口及身體多處擦挫傷，並無生命危險。另犯嫌逃回住所躲藏，經警方手持盾牌及齊眉棍以優勢警力攻堅後，將余姓嫌犯逮捕偵辦並移送地檢署。

警方表示，居住新園鄉共和村43歲余男因在家焚燒物品，遭63歲父親喝令制止，余嫌憤而徒手毆打其父親，父親奪門逃離住處，余嫌竟隨後騎乘機車並持刀追至鄰居家門前，手持菜刀及水果刀持續向其父親揮砍，其父雖手持板凳抵擋，頭部仍遭砍傷。

警方獲報迅速到場並通知救護車將63歲的余父送醫，經治療後頭部有傷口及身體多處擦挫傷，無生命危險，另余嫌犯下家暴犯行後即逃回住處躲藏，經警方手持盾牌及齊眉棍以優勢警力攻堅後將余嫌逮捕，全案依刑法殺人未遂罪及家庭暴力罪移送屏東地檢署偵辦。警方亦協助被害人聲請緊急保護令獲屏東地方法院核發在案。

警方指出，加害的余姓男子有多項前科，以毒品罪為主，由於近日蚊蟲增生，其為驅趕蚊子，竟隨意拿取家中物件就要點火驅趕，遭父親制止後不僅未配合，還反操起家中菜刀就朝父親一陣猛砍，且其亦曾涉及日前東港車輛破窗案，因此警方不敢大意，以優勢警力到場壓制，但警方進屋後，余男疑似已知鑄下大錯，因此乖乖束手就擒。

東港警分局呼籲，在家庭暴力發生的當下，首要保護自己的安全，並儘快撥打110或113由警察介入制止暴力，尋求協助通報相關單位送醫及安置。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方壓制余姓男子。（警方提供）

警方壓制余姓男子。（警方提供）

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