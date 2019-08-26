毆父踹機車遭路人錄影 30歲兒嗆是台南東區的！

2019-08-26 21:38

〔記者王俊忠／台南報導〕1名30多歲的陳姓男子與60歲父親，今天下午在南市東區新樓醫院前發生爭執，陳父控訴遭兒子家暴毆打、踹壞機車，1名男性路人目睹不平、錄下陳男囂張嗆聲的嘴臉並報警。這段影片被人po上網路社群，有網友痛批「打父親是禽獸不如、雜碎」，紛紛轉傳影片說要讓這名家暴不肖子紅！讓大家看清他的長相。

據了解，今天下午，陳父帶兒子到新樓醫院就醫後，在院前馬路發生爭執，陳父控訴遭到兒子毆打、踹壞機車，1名男性路人目睹、覺得陳男打父親很不應該，即拿出手機朝陳男錄影蒐證。

路人指責陳男怎麼可以毆打父親；陳父並說，兒子以前吃毒吃到「爬袋」（意指變傻）了！路人順著陳父的話責問陳男說「你吃毒喔！」。陳男憤怒回指說：「你說我吃毒喔，好，你錄影，我也有錄音…3年前已經戒毒了」，雙方你來我往、唇槍舌戰，陳男還自稱自己是東區的、「相堵會到」！

陳父說，兒子長大了，叫兒子從他住處搬出去，兒子都不要，每天都被兒子罵。陳男也撥打手機向他人討救兵說「我父親竟然說我吸毒，吹風機不見了，還怪說是我偷的！」。

據了解，警方到場後，男路人就不再對陳男錄影。對於陳男涉毆打父親與踹壞父親機車的惡行，陳父告訴警方，兒子踹機車毀損部分，他不提告兒子；家暴部分，他到市警六分局的轄區派出所提告，派出所已受理偵辦。

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