花蓮強震搜救人員曝心內話 「感謝每位參與救災的你」

搜救人員今天完成大規模撤離行動。（中央災害應變中心提供）

2024/04/07 23:51

〔記者陸運鋒／台北報導〕花蓮強震搜救進入第5天，今天是大規模撤離行動，許多搜救人員透過消防署傳遞內心話表示，從昨天開始的太魯閣晶英旅客及西寶國小師生的撤離行動，除了留守人員以外，今天中午終於將所有受困民眾都帶出來，感謝所有參與救災行動的每一個人「政府力量有限，民間資源無窮」，完整實踐了這句話的真諦。

搜救人員表示，感謝這次太魯閣天祥指揮中心前進指揮所的每一位聯合應變夥伴，包括太魯閣晶英員工、天祥派出所、工務局、天祥活動中心、天祥郵局、西寶國小等，大家共同完成這次龐大的撤離任務。

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搜救人員指出，特別是太魯閣晶英員工，在地震中和大家一樣飽受驚嚇，但自搜救團隊到達天祥的第1天開始，就義務供應搜救人員食宿、提供會議室場地，讓搜救人員成立前進指揮站、提供專線電話，讓搜救人員在通訊不良的狀況下得以跟外界聯繫，提供停車場讓搜救人員開闢直昇機起降場，並協助民眾安全上機或上車，全力協助特搜人員完成救災與撤離行動。

搜救人員說，當然也要謝謝所有的受困民眾，在這次的救災過程中「我們看到了國人的素質、也包括了外籍人士」，在受困期間耐心配合搜救人員的調度，讓老弱婦孺、傷病、行動不便、有病史及需要用藥的旅客優先撤離，也感謝晶英的2位醫生房客，協助住客身體狀況的評估，讓特搜人員得以安排優先撤離的順位。

晶英酒店員工協助搜救人員撤離行動。（中央災害應變中心提供）

酒店提供空間讓特搜人員成立指揮站。（中央災害應變中心提供）

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