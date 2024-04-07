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又見行人地獄！男大生違規駕車在斑馬線撞傷人 判賠162萬

又見「行人地獄」！楊姓男大生駕車違規左轉在斑馬線撞傷某法院科長，高等法院判決楊男應賠償162萬多元。（記者楊國文攝）

又見「行人地獄」！楊姓男大生駕車違規左轉在斑馬線撞傷某法院科長，高等法院判決楊男應賠償162萬多元。（記者楊國文攝）

2024/04/07 22:41

〔記者楊國文／台北報導〕楊姓男大生開車行經北市士林區一處交叉路口時，因違規左轉，將走在行人穿越道的某地院吳姓科長撞倒，致有左手骨折等傷害，吳男指控楊男犯行「視人命如草芥」，提告並求償790萬元，楊被依過失傷害罪輕判緩刑定讞；民事部份，高等法院更一審判楊應賠償162萬多元。

吳男主張，楊姓男大生2015年11月2日深夜10點42分，駕車從北市士林區文林路欲左轉雙溪街時，竟跨越雙黃線，搶先左轉，將走在行人穿越道的他撞倒，導致他受有左側遠端橈骨粉碎性骨折、左手臂神經病變、肋骨尖端積血水等傷害。

吳男認為，楊男疏失造成他左手幾乎喪失功能，估計4個月無法工作，應賠償工作損失51萬多元；勞動力減損高達百分之30，要求從他傷後第5個月起直到65歲退休為止賠償314萬多元。

另外，楊男涉多重違規，視人命如草芥，造成他身心重大痛苦，應賠償他相當於2年年薪的精神慰撫金共309萬多元，共求償790萬多元。刑責部份，高等法院依過失傷害罪判楊男3月徒刑、緩刑2年定讞。

士林地院民事庭審理時，楊男坦承過失，但主張吳男在法院任職，傷後請假未被扣薪，且事後仍以法院科長職位任職，工作未受影響，其求償過高。

士院認定，楊男傷後並無薪資損失，但應賠償吳男勞動力減損314萬多元、精神慰撫金15萬元及醫藥費等費用共350萬多元。上訴後，經最高法院廢棄發回更審。

高院更一審認為，經鑑定，吳男左手骨折導致勞動力減損百分之8，傷後第5個月至65歲退休為止的勞動力減損應賠償79萬多元，精神慰撫金應加碼為60萬元，加上醫藥費等費用，楊共應賠償吳162萬多元及利息。可上訴。

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