真狠！不爽被羞辱 16歲少年夥友追砍15歲少年2刀

吳姓少年不滿葉姓少年常羞辱他，昨天深夜夥同賴姓、黃姓2名少年追砍葉少2刀，警方火速逮到吳少與2名同夥，今天凌晨將3人依殺人未遂罪送少年法庭審理。 （記者林嘉東攝）

2024/03/30 10:03

〔記者林嘉東／基隆報導〕吳姓少年不滿葉姓少年經常羞辱他，昨天深夜夥同2名少年，相約至基隆市仁愛區吉祥大樓後巷談判，雙方一言不合，吳少持西瓜刀追砍葉少2刀，導至皮開肉綻、刀刀見骨；警方獲報火速逮到吳少與2名同夥，今（30）日凌晨將3人依殺人未遂罪送少年法庭審理。

警方調查，16歲吳姓少年與小他1歲的葉姓少年原都是某職校學生，2 人因故休學後，仍有往來；吳少不滿葉少刻意羞辱他，瞧不起他，昨天深夜11時許約葉姓少年至吉祥大樓後巷談判。

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吳少赴約前，把1把西瓜刀與2支球棒放在背包內，再約17歲賴姓、黃姓少年前往；葉少依約到場後，與吳少談判時，雙方一言不合，發生激烈爭執。

吳少隨後從背包內掏出西瓜刀，再把2支球棒交給賴少與黃少，葉少見狀拔腿狂奔至仁二路、愛三路口，仍被吳少等3人追上，吳少持西瓜刀朝葉姓少年揮砍2刀，葉少本能以手檔刀，手臂被砍到皮開肉綻，刀刀見骨，滿身是血，送醫急救後已脫離險境。

警方獲報循線逮到吳姓、賴姓與黃姓少年，吳等3少年坦承犯行；警方漏夜偵訊後，今天凌晨4時許將吳少等3人依殺人未遂罪嫌送少年法庭審理。

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