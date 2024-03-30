為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

真狠！不爽被羞辱 16歲少年夥友追砍15歲少年2刀

吳姓少年不滿葉姓少年常羞辱他，昨天深夜夥同賴姓、黃姓2名少年追砍葉少2刀，警方火速逮到吳少與2名同夥，今天凌晨將3人依殺人未遂罪送少年法庭審理。 （記者林嘉東攝）

吳姓少年不滿葉姓少年常羞辱他，昨天深夜夥同賴姓、黃姓2名少年追砍葉少2刀，警方火速逮到吳少與2名同夥，今天凌晨將3人依殺人未遂罪送少年法庭審理。 （記者林嘉東攝）

2024/03/30 10:03

〔記者林嘉東／基隆報導〕吳姓少年不滿葉姓少年經常羞辱他，昨天深夜夥同2名少年，相約至基隆市仁愛區吉祥大樓後巷談判，雙方一言不合，吳少持西瓜刀追砍葉少2刀，導至皮開肉綻、刀刀見骨；警方獲報火速逮到吳少與2名同夥，今（30）日凌晨將3人依殺人未遂罪送少年法庭審理。

警方調查，16歲吳姓少年與小他1歲的葉姓少年原都是某職校學生，2 人因故休學後，仍有往來；吳少不滿葉少刻意羞辱他，瞧不起他，昨天深夜11時許約葉姓少年至吉祥大樓後巷談判。

吳少赴約前，把1把西瓜刀與2支球棒放在背包內，再約17歲賴姓、黃姓少年前往；葉少依約到場後，與吳少談判時，雙方一言不合，發生激烈爭執。

吳少隨後從背包內掏出西瓜刀，再把2支球棒交給賴少與黃少，葉少見狀拔腿狂奔至仁二路、愛三路口，仍被吳少等3人追上，吳少持西瓜刀朝葉姓少年揮砍2刀，葉少本能以手檔刀，手臂被砍到皮開肉綻，刀刀見骨，滿身是血，送醫急救後已脫離險境。

警方獲報循線逮到吳姓、賴姓與黃姓少年，吳等3少年坦承犯行；警方漏夜偵訊後，今天凌晨4時許將吳少等3人依殺人未遂罪嫌送少年法庭審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
返校狠砍老師10刀 韓國精神病男一審被判入獄18年
2024/03/26 13:03

返校狠砍老師10刀 韓國精神病男一審被判入獄18年
捅流亡港人「姜牧師」2刀 男「4條通」還大剌剌爽上酒店
2024/03/20 21:13

捅流亡港人「姜牧師」2刀 男「4條通」還大剌剌爽上酒店

Cartier Trinity突破常規盡顯新意
獨家》基隆男買個早餐遭狠砍？2煞有車接應 1嫌躲賓館抓到了
2024/03/16 23:35

獨家》基隆男買個早餐遭狠砍？2煞有車接應 1嫌躲賓館抓到了
被孫女狂砍20多刀！8旬嬤向法官求情 高院判決出爐
2024/02/29 12:28

被孫女狂砍20多刀！8旬嬤向法官求情 高院判決出爐

塞、啾、癢！對抗換季過敏拒當溫室花朵
不滿毒品賣太貴 男持刀砍人雙腿被收押
2024/02/21 18:36

不滿毒品賣太貴 男持刀砍人雙腿被收押
欠錢不還還撂人上門砍人 債主身中多刀、頭破血流
2024/02/04 10:11

欠錢不還還撂人上門砍人 債主身中多刀、頭破血流
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播