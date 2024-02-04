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欠錢不還還撂人上門砍人 債主身中多刀一度進加護病房

巫男被送醫救治。（記者王冠仁翻攝）

巫男被送醫救治。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/04 10:11

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市廈門街在昨天早上傳出一起持刀砍人案，蔡姓男子夥同曾姓友人，前往巫姓男子的租屋處，蔡、曾痛下殺手，巫受重傷，一度住進加護病房，幸虧目前情況已穩定。巫聲稱，蔡積欠他一筆1萬2千萬元的債務，他多次追討，蔡疑似不滿才撂人砍他；警方今天凌晨循線逮到蔡，目前正在釐清案情細節。

警方調查，昨天早上9時許，蔡姓男子找來曾姓友人，兩人一同前往33歲巫男位於台北市廈門街巷弄內的租屋處；蔡以要償還1萬2千元債務為由誆騙巫開門後，隨即進入屋內拿起椅子、刀背等武器攻擊巫，導致巫頭部、左手臂、背部等處骨折及擦挫傷，同時還搶走巫的手機、錢包。

蔡、曾兩人行兇後隨即落跑，巫事後被送醫急救，因為出血過多一度住進加護病房，幸虧目前狀況已經穩定，沒有生命危險。

警方獲報後組成專案小組，尤其轄區廈門街派出所所長朱宥任曾待過台北市刑警大隊，他憑藉著刑事專才展開追查，在今天凌晨2時許，循線將蔡逮捕到案，全案目前朝強盜、傷害等罪偵辦。

警方說，雖然巫聲稱蔡欠錢不還還撂人上門砍他，但警方不排除全案另有隱情，目前正在進一步向蔡釐清案情。

蔡、曾進入巫男位於廈門街巷弄內的租屋處砍人。（記者王冠仁翻攝）

蔡、曾進入巫男位於廈門街巷弄內的租屋處砍人。（記者王冠仁翻攝）

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