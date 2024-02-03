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門前被丟廢床墊 6旬老伯暴走狠砍鄰居7刀險奪命

張姓男子不滿住處門前遭人棄置廢棄床墊，猛刺王姓鄰居7刀，被基隆地院依殺人未遂罪判處3年8月徒刑。可上訴。 （記者林嘉東攝）

張姓男子不滿住處門前遭人棄置廢棄床墊，猛刺王姓鄰居7刀，被基隆地院依殺人未遂罪判處3年8月徒刑。可上訴。 （記者林嘉東攝）

2024/02/03 22:44

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市張姓男子不滿住處門口遭人棄置廢棄床墊，懷疑站在門前與人聊天的王姓鄰居所為，反被怒嗆：「不然你想要怎麼樣！」張男突然持刀刺王男胸部等處7刀，王男緊急送醫救回一命。基隆地院審結，依殺人未遂罪判處張男3年8月徒刑；可上訴。

判決指出，67歲張男與王姓被害人是新北市萬里區北基里住戶，雙方常為了垃圾問題發生糾紛，長期不睦。去年5月6日傍晚，2人又因老問題起口角，張男突然從提包拿出1把28.6公分長、2.5公分寬刀械，朝王男左胸、左腋下等處猛刺7刀。

警方逮人起出凶刀，偵訊後，依殺人未遂罪嫌將張男移送基隆地檢署偵辦，檢察官起訴。

法院審理時，張男主張他行凶時精神病發作，辨識行為違法能力顯著減低者，法官囑託基隆長庚醫院精神鑑定，鑑定報告指出，張男行凶時的辦識行為違法能力，比一般正常人低，達到「顯有不足」程度，但未達「完全不能」程度。

鑑定報告還指出，張男患「思覺失調症」已呈慢性化，「挫折耐受能力」較差，需定期接受精神科藥物治療與心理輔導，減少對社會的危害，建議服刑後安排監護處分2年。法院因此依殺人未遂罪判張男3年8月徒刑，並於執行完後，施以監護2年。

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