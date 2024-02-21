不滿毒品賣太貴 男持刀砍人雙腿被收押

曹男（綠上衣者）不滿毒品賣太貴，竟持刀傷人雙腿，法官今裁定收押。（讀者提供）

2024/02/21 18:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市曹姓男子與王姓男子相約鳳山區毒品交易，曹男不滿王男賣太貴，雙方爆發口角衝突，更互嗆三字經，曹男火大持水果刀，刺傷王男雙腿後離去，警方循線逮獲曹男等4人集資買毒，另王男涉嫌販毒未遂，警訊後將5人依傷害、毒品等罪嫌移送法辦，法官今裁定曹男收押。

警方調查，曹姓男子（20歲）前天下午向王姓男子（27歲）買毒，雙方約在鳳山區瑞隆東路進行毒品交易，王男開價6000元販售K他命126公克，曹男殺價要買5000元，雙方討價還價過程中，曹男不滿王男賣太貴，雙方爆發口角衝突，甚至互嗆三字經。

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曹男火大持預藏水果刀，刺傷王男雙腿後返家，帶同家中陳姓少年、梁男、汪男等3人，準備搭乘白牌計程車逃逸，鳳山警方據報展開追查，調閱監視器畫面以車追人，趕赴現場攔車逮人。

警方逮獲曹男、汪男（22歲）、陳姓少年（17歲）、梁女（18歲）等4人，釐清案情涉嫌共同集資買毒，並於附近水溝蓋起獲曹男作案用的水果刀，將曹男4人全數帶回派出所偵辦；警方也於王男車內起獲26包K他命共126公克，並戒護王男送醫治療，所幸沒有生命危險。

據了解，曹男到案坦承犯行不諱，過去毒品交易曾被人打傷，才會隨身攜帶水果刀防身，因不滿王男賣太貴，一時氣憤才會持刀砍人；王男則坦承販毒未遂。

警訊後昨晚將曹男等4人依傷害、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，王男也被依毒品危害防制條例移送法辦，全案警方將擴大偵辦追查毒品來源。

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警方逮獲曹男等5人移送法辦。（讀者提供）

警方查扣26包K他命共126公克。（讀者提供）

警方查扣水果刀。（讀者提供）

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