被孫女狂砍20多刀！8旬嬤向法官求情 高院判決出爐

有思覺失調症病史的29歲黃姓女子去年突然持菜刀猛砍8旬阿嬤約20多刀，高院審酌她犯案時因精神疾病發作已欠缺辨識能力，今仍判她無罪，並諭知監護5年。（記者楊國文攝）

2024/02/29 12:28

〔記者楊國文／台北報導〕曾攻擊母親被診斷罹患思覺失調症的黃姓女子，去年3月某晚，在桃園市住家突然發狂持菜刀對高齡8旬的祖母猛砍約20多刀，黃女母親聽到婆婆哀號聲，趕忙阻止女兒暴行並報警逮捕黃女，受傷的阿嬤被送醫急救才倖免於難，桃園地院審理時，阿嬤特別出庭向法官求情，請求輕判孫女，法官認定黃女犯案時，因病情發作已無辨識能力，判她無罪，並施以監護5年；上訴後，高等法院今仍維持一審判決，可上訴。

檢方起訴指出，29歲的黃女與祖母同住，去年3月2日晚間9時，黃女突然持菜刀朝阿嬤頭部、手部、腿部等身體部位猛砍數十刀，導致祖母的頭皮、臉部、雙手、雙側前臂等多處撕裂傷與肌腱損傷，另外左、右手第4、5指骨有開放性骨折，雙腳、雙腿有多處撕裂傷，粗估約有20多處傷害。

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黃女母親聽見婆婆哀嚎聲，前往查看，立即制止女兒暴行並報警逮捕黃女，黃女阿嬤被送醫急救，所幸救回一命。桃園地檢署偵查後，依家暴殺人未遂罪嫌起訴黃女。

黃女在法院審理時坦承犯行，但辯稱當下無意識，辯護律師主張黃女當時因思覺失調症發作，無法辨識其行為違法，應適用刑法第19條第1項「不罰」規定。

年邁的阿嬤則在準備程序庭訊出庭關心黃女並幫她向法官求情，稱當時孫女是精神病發作，「她好的時候很好，會關心我」，希望能夠治療她，也判輕一點。

法院合議庭囑託桃園療養院對黃女精神狀況進行鑑定，結果判定黃女罹患思覺失調症，涉案時，因精神症狀，欠缺辨識其行為違法或依其辨識而行為之能力。另外，黃女自述，案發前一週，幻聽又開始出現，犯案當天上午，幻聽出現命令她去死之聲音，鑑定認為黃女犯案當時因嚴重精神症狀，已無辨識違法的能力，並建議她應持續接受治療。

桃園地院也發現，黃女曾於2021年5月，突然攻擊母親，被送醫後診斷出患有思覺思調症，接受施打長效針劑治療，綜合認定黃女犯案時已欠缺辨識違法能力，判她無罪，另審酌她仍有再犯危害公共安全之虞，宜繼續治療，諭知她進入相當處所，施以監護5年，進行矯正治療。

全案上訴後，高等法院今判決上訴駁回，仍維持一審判決。

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