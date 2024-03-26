遭告發涉公益侵占！王育敏：對基進黨濫訴、刷聲量感到難過

台灣基進高雄市議員張博洋（右起）、台南市議員李宗霖、基進黨發言人楊佩樺26日在台北地檢署前舉行「呼籲王育敏辭不分區立委，承擔法律與政治責任！」記者會，並按鈴告發國民黨立委王育敏。（記者廖振輝攝）

2024/03/26 14:19

〔記者林哲遠／台北報導〕台北市1歲男童日前遭兒童福利聯盟引介的劉姓保母姊妹聯手虐死，身為前兒福董事的國民黨立委王育敏今日遭台灣基進告發涉公務公益及業務上之侵占罪。王育敏稍早回應，2012年1月她已卸任兒盟執行長，過去擔任董事也完全僅是義務職，對於基進黨議員們的濫訴、刷聲量的行為感到難過。

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺、台南市議員李宗霖、高雄市議員張博洋今日赴台北地檢署告發王育敏涉公務公益及業務上之侵占罪。楊佩樺指出，據公益責信協會的公開資料指出，每年拿下龐大政府標案金額及善款的兒福聯盟，其執行率竟然不到一半，作為兒福聯盟的催生者、擘畫者與執行者，王育敏的角色與責任甚為關鍵，要求王育敏負起相關法律責任，同時肩負起政治責任，即刻辭去不分區立委。

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王育敏表示，2012年1月她已卸任兒盟執行長，過去擔任董事也完全僅是義務職，對於基進黨議員們濫訴，浪費司法資源，拿一個小生命的逝去來刷聲量的行為感到非常難過。

她認為，現在對社會安全網的漏洞不論是中央或地方政府都已經動起來在修補，若基進黨的議員們真的關心這個議題，也請在自己所在縣市的議會裡扮演好監督地方政府的角色。

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