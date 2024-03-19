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北市過去5年召集重大兒虐防治會議 林延鳳：從未向中央函請釋疑

台北市議員林延鳳。（資料照）

台北市議員林延鳳。（資料照）

2024/03/19 17:16

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市保母虐童致死的「剴剴案」引起社會輿論撻伐，台北市議員林延鳳揭露，北市府近5年曾召集「重大兒虐防治會議」，從未向中央函請釋疑，但社會局面對此案，第一時間不是按照北市既有計畫規範進行，卻是詢問衛福部「確認是否適用」，質疑是為卸責中央「鋪梗」，她要求台北市長蔣萬安應盡速說明是「三個月後」才後知後覺知道此事，還是一開始就掌握情資卻「裝沒事」，這將是行政咎責層級高低的重要關鍵。

北市社會局回應，依衛福部規定計畫對象是指「兒少法施行細則」26條-2內限定於父母、監護人或實際家屬或親屬，北市第一時間接獲通報後，即洽社福中心了解案主原生家庭狀況，因該案是保母兒虐，慎重起見去年25日詢問中央意見，中央指出本次保母照顧致死案不適用該計畫流程。

林延鳳調閱社會局的資料發現，蔣市府去年11月，由副秘書長林哲宏所召集的任內唯一會議在內，召開「重大兒虐防治會議」前都未曾詢問中央任何問題，社會局卻一反常態詢問衛福部，該部僅能依中央計畫權責回應，無權過問北市自行訂定的事項，根本也無從回覆社會局突兀提問。

林延鳳質疑，社會局根本是自恃外界不清楚中央地方權責的「移花接木」，且就算屬於中央計畫範疇，該部會權責也僅止於「每季就相關個案報告召開檢討會議」，中央部會為督導、補漏的角色，而非替地方擔負第一線個案處理的責任。

林延鳳翻出從「剴剴死亡」事發後，到事件曝光前的社會局局務會議紀錄，發現作為社會局長姚淑文除關心「新北國中割喉案」及議員建議案，就只關心社福茶會賓客名單、監察院履勘「受虐兒照顧支持系統」等事關局處形象，毫無對「剴剴案」進行討論，種種跡象看來，試圖淡化此案嚴重性。

林延鳳批評，姚淑文帶領的社會局除第一時間「鋪梗卸責」，若未請示蔣萬安召集相關會議，以致蔣必須後知後覺配合「甩鍋中央」，提出不痛不養的「7+1精進落實計畫」，更是令事態擴大的「欺瞞社會」。

林延鳳認為，整件事關鍵在於事前未落實「無預警訪視保母」，發生不幸時未依計畫在10日內由府層級會議應處，事後也未檢討各項行政違失，蔣萬安提出的「7+1精進落實計畫」無法自圓其說若該計畫如此妥善，為何是選在近日事件曝光後才推出，而不是三個月前憾事發生的當下就立刻改善？

林延鳳最後呼籲，蔣萬安應當說清楚，別繼續躲在姚淑文等行政端罪魁禍首後面，迴避自己身為三寶爸與台北市長的良知。

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