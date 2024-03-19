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虐童案藍委再批甩鍋 薛瑞元嗆：難道雙北政府都沒責任？

衛福部長薛瑞元動怒，三度反問「難道2個地方政府都沒有責任嗎？」至今雙北市府的檢討報告都還沒有交到衛福部來！（資料照）

衛福部長薛瑞元動怒，三度反問「難道2個地方政府都沒有責任嗎？」至今雙北市府的檢討報告都還沒有交到衛福部來！（資料照）

2024/03/19 15:55

〔記者邱芷柔／台北報導〕惡保母虐童致死案引發全民怒火，國民黨今（19日）召開記者會批評綠、白兩黨立委護航衛福部，並直言衛福部沒有檢討、甩鍋地方。對此衛福部長薛瑞元動怒，三度反問「難道2個地方政府都沒有責任嗎？」至今雙北市府的檢討報告都還沒有交到衛福部來！

國民黨今天上午召開「衛福部卸責推託，正視問題才能解決問題」記者會，藍營點名民進黨立委林月琴、民眾黨立委黃珊珊都是「民進黨的打手」，並抨擊衛福部繳交檢討報告被朝野立委要求退回後，衛福部長薛瑞元才道歉，最後送到立法院的檢討報告只要談到自己的部分就消失，去年12月事發後，台北市萬芳醫院以及台北市家防中心都有向上通報，質疑衛福部完全沒有聲音，事件爆發後才來檢討地方。

面對藍營抨擊，薛瑞元接受電訪時數度反問「難道2個地方政府都沒有責任嗎？」他強調，至今雙北市府的檢討報告都還沒有交到衛福部，甚至不清楚地方究竟有沒有召開檢討會議，這是法令規定必須要做的事情，卻只會指責監督機關衛福部。

薛瑞元說，上週他已承認衛福部在監督上有不周的地方，但整起事件應公平看待，「地方政府都沒有責任嗎？」他認為大家應共同努力，縱使社會安全網有破洞，也可以把洞越補越小，但若因政治關係，一直指責監督機關，而不去追究執行機關責任，「這個洞永遠補不起來！」

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