虐童案藍轟踢皮球 薛瑞元：絕不迴避責任 檢討報告下週一出爐

虐童案藍轟踢皮球，衛福部長薛瑞元今受訪表示，他絕對不會迴避責任，檢討報告下週一出爐。（資料照，記者廖振輝攝）

2024/03/15 17:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕惡保母虐童致死案引發全民怒火，國民黨數度召開記者會砲轟衛福部「踢皮球」，對此衛福部長薛瑞元今（15）日接受媒體訪問時回應，面對問題、解決問題才是最重要的，他絕對不迴避責任，衛福部目前正在召開檢討會議，會針對整個事件做徹底檢討並提出改善，會議結果將在下週一立法院專案報告中報告。

衛福部社會及家庭署今天下午舉行檢討會議，包括台北市社會局、新北市社會局、兒福聯盟及專家學者等與會，共同檢討相關通報及發現機制是否失靈。國民黨團則再度召開記者會，批評薛瑞元的「踢皮球」的心態是害命主因；今天辭去兒盟董事的藍營立委王育敏也排定週一衛環委員會由衛福部進行專案報告。

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薛瑞元表示，現在衛福部正在召開檢討會議，會把整個事件做一番徹底檢討，包括中央、地方、媒合機構等，看看有什麼問題、如何改善，會彙整出一個報告，並在下週一立法院專案報告中說明。

面對藍營口水，薛瑞元強調，面對問題、解決問題才是最重要的，衛福部並非完全沒有責任，很多是長久累積下來的問題。他也提到，社政分工很細，該案從收出養、家庭托育、兒少保護等，每個面向都有不同主責單位，因此「當地方社會局來詢問要不要召開重大兒虐事件檢討會時，這個問題，到底該由哪個單位來回答，中央無法介入到這麼深，應該是地方社會局去決定。」

薛瑞元說，開不開重大兒虐事件檢討會，是每個縣市的社會局負責，依過去經驗，局長也能決定，「人都死了，當然是重大兒虐事件！」不用再去分中央、地方，地方社會局就必須做決定，中央、地方每個人都跑不掉，會各自檢討並做改善。

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