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保母虐嬰致死 北市議會民進黨團連署召開臨時會促蔣萬安專案報告

民進黨台北市議會黨團20位議員今（15日）連署召開臨時會，要求蔣萬安市長率台北市政府相關局處到議會進行專案報告。（資料照）

民進黨台北市議會黨團20位議員今（15日）連署召開臨時會，要求蔣萬安市長率台北市政府相關局處到議會進行專案報告。（資料照）

2024/03/15 17:03

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市保母虐嬰致死案引起社會輿論撻伐，由於目前於台北市議會休議期間，民進黨台北市議會黨團20位議員今（15日）連署召開臨時會，要求蔣萬安市長率相關局處到議會進行專案報告，民進黨台北市議會黨團總召簡舒培批評，事發至今已過3個月，台北市政府竟一問三不知，顯見3個月內完全沒有作為，黨團依據《地方制度法》規定完成連署達成門檻，提案建請議長於10日內召開臨時會。

簡舒培表示，保母虐童致死案去年12月24日在台北市發生，社會局於隔日就收到通報，但事發至今已過3個月，台北市政府竟然一問三不知，顯見台北市政府在3個月內完全沒有作為，也沒有依照社會局網站公告的「台北市政府處理重大兒童及少年虐待事件實施計畫」，召開重大兒少虐待防治會議。

簡舒培批評，蔣萬安把責任推給中央，根據社會局的實施計畫，社會局根本不需要得到衛福部認定就可以召開重大兒虐會議，因此台北市政府應立即針對本案相關處置措施多有疏失檢討改進。

簡舒培抨擊，孩子在台北市被保母虐待身亡，就是台北的事，蔣萬安竟說自己是公親不是事主，發言完全違反自己「三寶爸」對台北市兒少保護的承諾，為檢討台北市政府對保母虐童致死案處置不當，民進黨台北市議會黨團依據《地方制度法》第34條第三項之規定，20位議員全體完成連署達成門檻，要求蔣萬安率相關局處進行專案報告。

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