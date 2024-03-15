保母虐童致死案 許淑華：訪視員去年9/26就發現異常卻未積極處理

台北市議員許淑華。（資料照）

2024/03/15 12:48

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市一歲男童剴剴遭兒福聯盟引介的保母劉姓姊妹虐待致死，引起社會譁然，台北市議員許淑華調閱資料發現，社會局提供的紀錄，去年9/26就已發現有異常情況，孩子對環境不適應，但當時未積極處理，錯失搶救剴剴的黃金時機；台北市社會局回應，居托訪視員9/26訪視男童時僅發現孩子對於環境較為生疏，幼兒至新環境需要適應應屬常見狀況。

許淑華表示，台北市長蔣萬安在臉書上，聲稱「要等行政院、衛福部先把話說清楚，要讓兒福聯盟好好面對爭議」，她提出兩點質疑，包含去年9/26就已發現剴剴有異常情況卻未積極處理、等到剴剴都已離世，台北市社會局才打電話問衛福部，是試圖要推卸責任？

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許淑華質疑，台北市明明設有處理機制「台北市政府處理重大兒童及少年虐待事件實施計劃」，到底要等待衛福部回覆什麼？兒虐重大事件也要人活著才有辦法介入，人死後才打電話就是在推卸責任，社會局處理虐童案這種荒腔走板的態度，社會局長為何還沒下台？

許淑華批評，事件發生3個月，台北市政府沒檢討也沒作為，蔣萬安等到虐童死亡事件被踢爆，第一時間居然是要陳建仁院長、衛福部道歉？台北市社會局打給衛福部的時候人都死了，都已過3個月蔣市長都還沒搞清楚？3個月後才在開檢討會，是開給誰看的？北市府必須徹底反省，找出問題所在、強化監督機制，不要只會推卸責任。

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