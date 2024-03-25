兒虐案亡羊補牢 新北社會局提5面向檢討

兒虐案引發全國譁然，民眾放花悼念離世的「剴剴」。（資料照，記者賴筱桐攝）

2024/03/25 21:13

〔記者陳奕劭／新北報導〕台北市1歲10月大男嬰「剴剴」受虐致死案引發全國譁然。為了改善制度漏洞，新北市社會局針對剴剴案經多次討論，並針對外界關注流程，提出5大面向預防與精進作為，希望為出養兒童爭取最佳利益、維護兒童照顧安全、避免憾事發生。

新北市社會局檢討剴剴案，並提出5面向策進作為。

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一、改善現行收出養媒合機制：社會局建議中央訂立全國一致的收出養機制與流程，也爭取等待收出養媒合過程，原照顧者可接受評估，納入持續照顧的服務體系，新北也將引入幼兒教保、幼兒專責醫師等專業人力，降低第一線社工的服務壓力。

二、加強收出養相關服務人員訓練：社會局未來會在相關人員定期回訓中，強化對身心評估與傷勢辨識的訓練。每年的保母在職訓練中，社會局會加強正向互動、教養的訓練，若是取得保母執照卻一年沒有收托，在保母再次提供收托服務前，尚需額外強化回流訓練。

三、強化訪視機制：針對全日托待出養兒少，除增加訪視頻率且落實不約訪的訪查外，未來建立跨縣市與跨單位間聯繫，建立特殊幼兒照顧共訪機制，並邀集專家學者研議全日托照服務體系中兒少的訪視檢核清單並規範施行，減輕第一線服務人員的壓力。

四、建立完善跨網絡資源：包括替代照顧服務引入醫療資源，以及推廣落實幼兒專責醫師制度。中央推行的專責醫師制度尚未確定前，先就新北市政府的衛生所或指定醫療院所，針對寄養安置，或出養過程中的全日托兒少，建立定期到宅院的健康檢查，避免政策修正過程中的空窗期。

五、保母職能精進：鼓勵保母參與居托中心的協力圈活動，彼此支持並交流服務經驗。社會局也辦理正念減壓課程、轉介心理衛生中心諮商服務，同時由家長推薦優質保母，引入接受服務者的觀點，由社會局獎勵與表揚。

社會局表示，面對憾事，所有第一線的服務者都承受最大的壓力，各主管機關更應成為所有服務者的後盾，傾聽第一線工作者的意見。收出養媒合服務仰仗權責分明的法律規範，期待中央地方共同完善現行的收出養機制及兒少照顧網絡。

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兒虐案引全國公憤，發起家長悼念離世的「剴剴」。（翻攝自臉書「北市幼童受虐案-連署嚴懲失責單位」）

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