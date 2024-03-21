衛福部指出虐童案關鍵斷點 新北市府稱遭曲解深表遺憾

新北市社會局長李美珍，批衛福部檢討報告斷章取義，除深表遺憾列3點聲明反駁。（記者翁聿煌攝）

2024/03/21 16:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局針對今日行政院會記者會內容片面曲解出養流程中的新北社會局角色，新北市社會局長李美珍深表遺憾，並且提出3點聲明反駁，她表示，新北市面對重大兒虐事件，社會局與家屬共感傷痛，理性檢視現行中央法規，改善制度漏洞，方為因應這份沉痛最負責任的態度，中央應帶頭審視現行中央法規，精進服務流程，才能真的完善制度，避免漏接，如今卻以片面資訊指摘第一線服務同仁顯有失公允。

1歲男嬰剴剴疑遭保母虐死案，衛福部今於行政院會報告「出養童受虐事件辦理情形及策進作為」，直指本事件有4個服務斷點，包括新北市府未對男童評估是否出養、無訪視紀錄；台北市府訪視未發現男童瘀青；兒盟3度訪視發現異狀卻無實質積極作為、也未見督導機制；雙北與兒盟未有橫向聯繫及資訊流通。

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新北社會局三點聲明如下：第一、社會局服務皆依照專業與兒童最佳利益進行，從案家的描述到法院的裁定書，全都清楚說明在社會局全力協助扶養資源下，案家出養意願堅定且撫養能力有限，為了剴剴的最佳利益，出養為專業與兒童最佳利益綜合考量下的選擇。且新北也代家屬向兒福聯盟積極反映，希望繼續由原保母照顧，中央系統也有相關資料，社會局依照家屬意願，結合專業評估，絕對以兒少最佳利益優先，而非衛福部指稱情事。

第二、收出養評估依現行法規由收出養媒合機構（兒童福利聯盟）進行，白紙黑字不容扭曲，依據兒童及少年福利權益及保障法第15條第一項，及第16條第二項，收出養業務由中央主管，且必要性評估就是收出養媒合機構負責，社工與社福中心在轉介兒福聯盟前，也有評估案家家庭狀況，並提供照顧服務，希望讓案主持續在原生家庭生活，因案家出養意願堅定，才有後續出養服務，相關紀錄中央系統都有，現行法規白紙黑字，不容前後顛倒。

第三、新北持續關懷案家，第一線社工的努力不能被忽視，社會局表示，在中央的系統皆可以看到，9月1日新北陪同案家前往兒盟簽約出養，10月24日也與兒盟社工通話，針對案家，新北至今尚未結案，從接案第一時間至今持續關懷，第一線社工的付出不容抹煞。

李美珍強調，嚴肅的檢討服務流程，確實的反應服務困境，是社會局謹慎面對這份報告的態度，在衛福部要求檢討報告前，社會局就已經邀集專家學者共商解決對策，同時與北市共同檢討現有政策，因此才有了基北北桃7+1，以及上週五於衛福部的簡報。

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