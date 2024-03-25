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詐團設戀愛陷阱 工程師遭騙還慘被判刑

詐團設戀愛陷阱，工程師遭詐還慘被判刑。圖為新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

詐團設戀愛陷阱，工程師遭詐還慘被判刑。圖為新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2024/03/25 16:58

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕寂寞芳心工程師，真的這麼好騙？新竹地院傳出罕見詐騙案例，詐團暱稱「露露」疑一人分飾二角，先佯稱代購精品感情詐騙葉姓工程師，取得其銀行帳戶後，再以安排私密約會等為由，騙黃姓工程師匯130萬到葉男人頭帳戶，黃男對葉男分提民刑事告訴，結果葉男遭判徒刑罰金且需如數賠償130萬！

黃男指控，前年2月由LINE暱稱「露露」女子佯稱匯款加入交友網站「私密空間」會員，即可安排約會、約會失敗須聯繫客服、須再匯款云云，讓他受騙先後匯款四次共130萬元至葉男帳戶內，葉男旋即依「陳CC」指示提領現金後，再轉交給「陳CC」指定姓名年籍不詳男子，而製造金流斷點，以此方式掩飾、隱匿贓款去向、所在，葉男並因此自「陳CC」處獲取2萬6千元佣金報酬，他憤而提告要求葉男賠償130萬元。

葉男則說，他是因信任網友「露露」、「陳CC」介紹從事奢侈品代購的正當兼職工作，並自稱是個從出社會之後就持續穩定工作的工程師，且當時正值感情空窗期，實為遭「露露」、「陳CC」（不能排除為一人分飾二角）以詐欺犯罪手法所利用，在不知情之情況下淪為詐欺工具，否則萬不可能拿自己的未來鋌而走險。

葉男表示自己是電機工程系畢業，退伍後即在科技大廠擔任工程師十年，曾受網路投資詐騙而負債累累，然而「露露」向他介紹兼職時，他一頭栽進，雖被「露露」以疫情為由拒絕見面，因為尚有車貸、信貸壓力，所以持續進行精品代購業務，且本身就是遭「露露」感情詐騙的被害人，係在不知情的情況下，淪為詐欺工具。

然而法官認為，請他人提供帳戶收款後再提領轉交，因款項有遭侵吞風險，通常彼此間須具高度信任關係才有可能，葉男與「露露」、「陳CC」根本未曾謀面，亦不知對方真實身分，加上短時間就獲取2萬6千元報酬，在在明顯違背常情與常理，因此不採信葉男辯詞。

最後法官依洗錢防制法一般洗錢罪判葉男徒刑6月，併科罰金3萬元，犯罪所得2萬6千元沒收。民事部分法官判葉男需如數賠償黃男損失共130萬元。

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