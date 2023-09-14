科技業工程師加碼「飆股」被詐165萬 2少年車手落網

2少年打工反被詐騙集團吸收當車手，高市警埋伏逮2少年查扣30萬元現金。（民眾提供）

2023/09/14 12:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市2名少年被詐騙集團吸收當車手，被集團幹部指揮到超商收詐款30萬元，少年警察隊獲報，埋伏北高雄某超商，逮捕陳姓（15歲）少年車手，再循線逮獲另一名接應的黃姓少年（16歲），據查詐騙集團佯稱「遠航」資本公司，向一名30歲科技業工程師行騙，要求匯款165萬元及面交30萬元，所幸警方及時攔詐，2名少年被依少年事件處理法、詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌，移送高雄少年及家事法院裁定收容。

據了解，被害人科技業工程師日前接獲不明女子手機簡訊，佯稱為「遠航資本股份有限公司」提供飆股訊息，佯稱可受委託操作資金，被害人不疑有他，經由LINE連結加入詐騙集團所創設的APP投資交易軟體，自今年5月8日起詐騙集團向被害人誆稱，目前APP軟體帳面上已累積高額獲利，不斷催促被害人持續加碼投入資金，前後分別匯款165萬元，並要求另面交30萬元。

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當被害人想要獲利出場時，該集團卻表示，須先繳交獲利20%即52萬元，被害人始察覺有異狀，火速報案，警方成立專案小組，利用暑假執行青春專案，對該詐欺案件展開追查。少年隊員警和被假投資詐騙的工程師合作，假扮超商店員和外送員，待2名未成年車手至超商面交取款30萬時，當場逮人。

警方調查發現該集團利用少年涉世未深，以輕鬆打工賺錢為誘因，藉以吸收偏鄉地區的少年擔任車手，警方逮獲2名少年，已掌握相關涉案成員，陸續追查該集團核心成員及幹部到案。

高市警埋伏逮2少年查扣30萬元現金。（民眾提供）

2少年打工反被詐騙集團吸收當車手，高市警埋伏逮2少年查扣30萬元現金。（民眾提供）

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