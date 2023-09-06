警逮車手「貼心」陪等外送 連人帶飯帶回警所法辦

警方將車手陳姓男子帶上車，手上還幫他拎著牛肉炒飯，讓他吃飽再將他法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2023/09/06 13:07

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市土城62歲莊姓男子日前接獲詐騙來電，電話中以假綁架為由，順利詐走莊男200萬元，警方獲報展開追緝，後循線鎖定40歲陳姓車手，警方於是在前日派員前往淡水陳男住處逮人。警方抵達時，陳男正好下樓取外送餐點，警方擔心外送員白跑虧錢，還陪陳男一起等餐，最終將陳男與他的牛肉炒飯一起帶回警所。

據了解，莊男日前接獲詐騙電話，對方表示兒子在自己手上，要兒子平安回家，就必須付出200萬元現金贖人。莊男一時慌了手腳，沒做多想便依照詐團指示，將200萬元現款裝袋，放在土城區金城路一處變電箱旁，隨後返家。

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才一回到家，莊男就見到兒子好好地坐在客廳沙發上看電視，一問之下發現自己被騙，趕緊報警處理。警方循線調閱監視器，鎖定前來取款的車手陳男，查出陳男於淡水區住處，前日派員前往逮人。

警方抵達後，恰巧陳男下樓正要取餐，一見被員警包圍，陳男只能配合，並向警方說「我真的很餓，讓我拿個炒飯再走好不好...」警方也擔心外送員白跑拿不到酬勞，於是待陳男牛肉炒飯送到後，連人帶飯一起帶回警所，警詢後，依詐欺罪嫌將吃飽的陳男移送法辦。

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