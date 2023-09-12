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退休公務員、竹科工程師被騙2100萬 刑事局搗2處洗錢水房

警方查扣現金2158萬元，以及手機、筆記型電腦等贓證物。（記者邱俊福攝）

警方查扣現金2158萬元，以及手機、筆記型電腦等贓證物。（記者邱俊福攝）

2023/09/12 17:01

〔記者邱俊福／台北報導〕退休女公務員與竹科工程師，去年底分別遭「假投資」詐騙集團，一共騙走逾2100萬元，刑事局偵一大隊第一隊經佈線偵查，分別於新北市、嘉義縣搗破2處洗錢水房，逮捕蔡姓夫妻檔，以及洗錢人員、車手、收簿手等23人送辦，查扣高達2158萬元贓款，並持續擴大偵辦中。

警方表示，去年9月至11月間，年近6旬的女退休公務人員，於通訊軟體LINE加入陌生好友，該「友人」表示可幫忙操作虛擬貨幣獲利，並要她加入假投資平台「COINPAYEX」，被害人陸續被騙分成20多次共匯出1300餘萬元，進行虛擬貨幣投資，後來因平台無法出金，才驚覺遭詐騙報警。另1名竹科工程師也被同樣手法臨櫃匯款達800多萬元。

2名被害人分別向警方報案後，警方組成專案小組分析贓款流向，鎖定新北市、嘉義縣2處洗錢水房追查。警方經長期跟監後，今年3月在嘉義地區拘提張姓車手頭及車手等7人到案，5月在高雄地區拘提許姓收簿手、車手及自願性人頭帳戶等9人到案，經向上溯源循線追查鎖定以蔡嫌為首的洗錢集團。

警方上月底見時機成熟，在北市及新北市等地同步執行搜索、拘提行動，趁蔡姓主嫌夫妻檔駕車外出之際適時攔下逮捕，同時在其臥室床頭櫃隔間內保險櫃查扣不法所得2158萬元，另同步逮5名共犯到案，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送檢方偵辦，刑事局並於今天宣佈瓦解洗錢水房。

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