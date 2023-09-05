6旬男騙不怕 警方阻詐後仍持續面交遭詐480萬元

警方逮捕陳姓車手（右一）。（民眾提供）

2023/09/05 09:45

〔記者歐素美／台中報導〕騙不怕！台中市沙鹿區1名60歲林姓男子，今年5月初透過通訊軟體加入投資股票高獲利網路群組，匯出312萬元，6月再臨櫃匯款時遭警方成功阻詐，不料，8月初竟又以面交方式再被騙168萬元，8月28日要再提領80萬元時，家人發現阻止並報警，警方將計就計到面交地點，成功逮捕陳姓及徐姓兩名車手，並起獲30多枚假公司印章及收據等，全案依詐欺罪嫌移請台中地方檢察署偵辦。

警方調查指出，林姓男子（60歲），在今年5月初，以通訊軟體LINE加入詐騙集團投資股票高獲利網路群組後，1名男子即佯稱投資公司專員專為林男服務，並要求加入假投資軟體，林男被高獲利所吸引，瞞著家人將畢生累積的存款陸續匯出，至5月底共計匯出312萬元，6月初再臨櫃匯款時，被行員與警方發現，成功阻詐。

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但詐騙集團仍持續施以高獲利話術，讓林男再次陷入迷團，為避免行員與警方再次阻詐，詐騙集團於8月初佯稱由投資專員面交方式，林男再陸續投資168萬元，共被詐騙480萬元。

8月28日，林男再度提領80萬元準備赴約面交時，幸家人發現即時制止並報警，清水警分局明秀所員警獲報到場，將計就計，協助林男約定面交地點，並當場查獲詐騙車手陳嫌（男、31歲）及工作證，詐騙手機、假投資公司現金收據等證物，並循線逮捕在附近草叢旁等待收取現金的詐騙車手徐嫌（男、35歲），並起獲30多枚假公司印章及收據，全案依詐欺罪嫌移請台中地方檢察署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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