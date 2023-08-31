自由日日Shoot》詐團徵快遞員 學生暑期來打工 警逮4車手 3個竟是少年

警方逮捕未成年車手，查扣未成年車手身上的假工作證，以及向被害人騙來的50萬元。（記者王冠仁翻攝）

2023/08/31 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕詐團分別以假檢警、假投資手法，對台北市一名家庭主婦與一名退休公務員行騙，一天共騙走千萬元，警方獲報，要兩名被害人假裝配合繼續受騙，趁被害人再與車手約碰面時，趁機埋伏逮捕盧姓男子等四名車手，警方調查，其中三車手未成年，他們想趁暑假打工，卻輾轉被詐騙集團吸收成為車手。

警方調查，詐騙集團利用臉書、通訊軟體發布打工訊息，聲稱要徵求「快遞員」，廿一歲盧姓男子與三名未成年高中生先後加入，詐騙集團再利用通訊軟體將他們拉進群組，進一步下達指示，要他們向被害人取款。

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詐團在群組下指示取款 1天騙走千萬

在此同時，詐騙集團以假檢警老梗向一名六旬家庭主婦行騙，謊稱她的身分證與健保卡遭盜用，必須將戶頭內的八十多萬元積蓄繳出當「保證金」，才不會成為共犯。

另外一個詐騙集團以假投資手法，將一名七旬退休公務員加入LINE股票投資群組，以「高報酬、高獲利」的話術誘騙，謊稱透過某投資APP儲值可以內線操作、穩賺不賠。該名退休公務員不察，依對方所說，領出積蓄九百六十萬元。

詐騙集團見兩人上鉤，派兩名少年拿走家庭主婦的八十多萬元，另外派盧與一名少年，取走退休公務員的九百六十萬元，再，並依得手款項的百分之一，分給盧等人當作報酬。

警方說，兩名被害人家人事後得知，發現遇上詐騙集團，先後到士林警分局蘭雅所報案。警方研判詐騙集團會食髓知味再編理由行騙，要兩人假裝上當、再與車手相約碰面、假裝交付五十萬元，日前派員埋伏，趁盧等四名車手現身時先後逮人，破獲兩案。

據了解，三名未成年車手都來自單親家庭，家長疏於管教，他們才會趁著暑假時間想要外出打工，至於盧嫌也是趁著暑假時間當車手賺外快。

警方最後將盧等四嫌依詐欺罪嫌送辦，同時追查幕後的詐騙集團。警方呼籲，假檢警與假投資，都是詐騙集團常用手法，這些手法大多會標榜高獲利、高報酬、低風險，誘騙民眾投入大筆資金，或是謊稱民眾涉及刑案、帳戶涉及洗錢等話術藉此詐騙。民眾若遇到類似情況，要撥打一六五反詐騙專線向警方求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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