自由日日Shoot》3單親兒涉刑責 家長恐連帶各賠260萬

警方逮捕未成年車手，查扣未成年車手身上的假工作證，以及向被害人騙來的50萬元。（記者王冠仁翻攝）

2023/08/31 05:30

〔記者張文川／台北報導〕三名來自單親家庭的少年暑期打工當車手，他們與一名成年車手合計領走一千多萬元贓款交給詐騙集團上游，若其他共犯始終未到案，四人除應負刑事責任及犯罪所得金額須沒收，民事賠償責任也要由四人共同承擔，且少年的家長要為兒子的犯行負起連帶賠償責任，初估每名少年及其家長恐得賠償約二百六十萬元。

該詐團向兩名被害人詐得一○四○萬，扣除分給四名到案車手的百分之一酬勞十萬四千元，每人平均拿到兩萬六千元，但其餘一○二九萬六千元已盡數交給詐團，這筆錢追回不易，隱身幕後的詐團上游能否查獲也在未定之天，依此，法律上得由四人共同賠償。

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刑事責任方面，四人犯兩件加重詐欺罪、一件加重詐欺未遂罪，加重詐欺刑度為一至七年；盧男與未成年人共同犯罪須加重其刑，最重可判十年半。

少年車手則由少年法庭審理，依少年事件處理法，法官若裁定安置於福利教養機構「輔導」，或命令入感化教育處所施以「感化教育」，都須集中住宿管理，行動自由受限；輕則處以「訓誡」，予以假日生活輔導或交付保護管束、從事勞動服務。

民事求償方面，未成年被告應由家長或監護人負連帶賠償責任。最近一件家長與孩子連帶賠償案例是，一名十八歲男子從受害人手上取走一百萬，全數轉交給詐團，該車手被判刑一年八月定讞，因犯案時未滿廿歲（今年起民事成年年齡下修為十八歲），受害人向車手與其父求償一百萬，台北地院本月初判父子如數連帶賠償。

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