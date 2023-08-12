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「阿宏」遭假投資詐120萬被車手藏廁所 清潔人員發現報警追回

嘉義「阿宏」遭假投資真詐騙120萬元，幸好百貨公司清潔人員機警，在廁所垃圾桶內發現，報警追回。（警方提供）

嘉義「阿宏」遭假投資真詐騙120萬元，幸好百貨公司清潔人員機警，在廁所垃圾桶內發現，報警追回。（警方提供）

2023/08/12 15:47

〔記者王善嬿／嘉義報導〕男子「阿宏」日前加入LINE投資群組，聽信詐騙集團鼓吹小額投資10餘萬元即可獲利上萬元，「阿宏」投入120萬元投資，上月領錢面交，不料詐騙集團車手取得現金，為製造斷點、躲避警方查緝，將現金藏匿於嘉義市垂楊路某百貨公司廁所內，幸好清潔人員機警發現報警，警方循線查獲疑為車手及「收水」共犯的年約19歲的陳姓、葉姓男子，「阿宏」獲警方通知才知道被詐騙，且還拿回120萬元，對警方十分感激。

警方表示，某百貨公司清潔人員「阿姝」7月31日下午1點多打掃男廁時，在垃圾桶裡發現整捆綁好還印有銀行封緘章的現金共120萬元，察覺有異立即報警，警方到場調閱監視錄影器畫面，循線在百貨公司內追查到疑為詐騙集團車手的19歲陳姓，及負責「收水」的葉姓男子。

警方進一步調查得知，該筆現金源自於嘉義男子「阿宏」所有，數月前，「阿宏」透過LINE加入某投資群組，詐騙集團以投資10餘萬元就能獲利上萬元的說詞，鼓吹「阿宏」小額投資，數次面交現金並出金獲利，「阿宏」不疑有他，7月31日領出積蓄120萬元加碼投資，當天與陳男面交現金後，陳男便放置於百貨公司男廁，隨即被進廁所打掃的「阿姝」發現，不到1小時就循線逮獲陳男、葉男。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

「阿宏」因剛面交現金欲加碼投資，直到警方通知才知自己被詐騙，感謝警方協助追回120萬元；警方表示，以往詐騙集團多利用置物櫃進行「收金」，此案的陳男涉嫌將現金藏匿於男廁，應是詐騙集團見當天為週一、百貨公司較沒有人，為製造斷點、避免警方查緝所為，全案將持續擴大偵辦。

警方調閱監視錄影器畫面，循線查獲疑為詐騙集團車手的陳姓男子。（警方提供）

警方調閱監視錄影器畫面，循線查獲疑為詐騙集團車手的陳姓男子。（警方提供）

警方循線查獲疑為詐騙集團成員的陳姓、葉姓男子。（警方提供）

警方循線查獲疑為詐騙集團成員的陳姓、葉姓男子。（警方提供）

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