男加入假阿土伯群組遭詐505萬！義警犬狂吠 17歲面交車手求饒

春社派出所長邱量虔帶著「Lucky」圍住車手。（讀者提供）

2023/09/02 12:14

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市南屯區蔡姓男子（70歲）誤入詐騙投資群組，今年6月起陸續匯出積蓄及貸款共505萬元，誤以為獲利數倍，直到詐團要求支付50萬元手續費才起疑報警，警方帶義警犬趕往面交處，犬隻圍住2名車手並狂吠威嚇，17歲車手跪地求饒落網。全案本月起訴偵辦。

蔡男上月誤入冒名阿土伯股友社群，誤信名人光環，詐團還提供獲利百倍影片，蔡男財迷心竅，匯出積蓄400多萬，見帳面獲利暴增，再貸款加碼105萬元，由假投資專員引介，面交付現金代操，因詐團再要求支付50萬元手續費，引起親友懷疑報案，由春社派出所幹員陪同趕往面交。

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台中第四分局偵查隊長江清萬說，所長邱量虔帶著圈養所內的義警犬「Lucky」趕往春社公園面交處，陳姓（19歲）、謝姓（17歲）車手穿西裝假扮理財專員，見警力上前，逃竄反抗，員警兵分二路以辣椒水制伏，「Lucky」持續對犯嫌吠叫，並在旁圍捕警戒，2嫌嚇得跪地求饒。

邱量虔說，Lucky為台灣土狗，出生9個多月，平時在圈養所內負責看守後門，見陌生人靠近就會狂吠，有緊急出勤狀況會迅速跳上警車支援，此次協助緝獲車手增加圍捕實戰經驗，全案依少年事件處理法、詐欺罪、洗錢防制法送辦。

「Lucky」對19歲車手狂吠。（讀者提供）

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