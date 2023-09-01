假冒影城、銀行誆「設定錯誤」詐財 6車手被逮

新北市警蘆洲分局追查假冒影城等詐團，6嫌全被逮捕收押。（記者吳仁捷翻攝）

2023/09/01 10:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲等地傳出民眾接獲知名影城、銀行來電，告知會員設定有誤，需要將款項匯入虛擬戶頭，避免損失，10名被害人匯款後驚覺受騙報案，警方同步接獲轄內車手提領37萬元款項，展開追查，發現為同一集團，逮獲陳姓車手及收水車手李嫌等6人，其中「嘉義掛」3人因績效不佳，被集團北派桃園實習，未料全被收押。

蘆洲分局5月間接獲165詐欺熱點通報，發現有車手於轄內提領37萬元新台幣，立即展開追查，從新北調閱監視器至台北、桃園等地，並向新北地檢署報請指揮偵辦，成功破獲該6人詐欺車手團，全案依詐欺、洗錢防制法案移送檢方偵辦。

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警方調查，詐團假冒知名影城、銀行客服人員，撥打電話給民眾表示因會員設定有誤，將會收取成為VIP級別費用或是支付其他違約金，使民眾陷入錯誤之中並將金錢匯入詐欺集團所用之人頭帳戶，再由該6名提領車手分工將款項領出交付上游。

警方查出，這6人除提領時有人監看，交付贓款給上游時，也會找停車場、國道中壢服務區等地製造斷點，輪流駕駛三輛自小客車，企圖影響警方查緝，蘆洲警辨識出其中一人身分，依其他犯罪事證整合，報請新北地檢署指揮偵辦，順利將該6人詐欺集團繩之以法並持續追查上游，全案依詐欺、洗錢防制法移送新北地檢偵辦。

新北市警蘆洲分局掌握詐團行蹤。（記者吳仁捷翻攝）

車手提領37萬元新台幣，新北市警蘆洲分局掌握詐團行蹤。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警蘆洲分局掌握詐團行蹤。（記者吳仁捷翻攝）

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