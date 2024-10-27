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    技術差？偷車耗2小時偷不走 遇巡邏警被活逮判刑6月

    基隆地院近日審結，認定魏男觸犯竊盜未遂罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定魏男觸犯竊盜未遂罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2024/10/27 09:18

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕45歲男子魏永煌8月19日晚間9時許在基隆市七堵區街頭，發現田姓女車主的轎車車門未鎖，便坐進車內想偷車，但因技術不佳，遲遲無法發動車輛，直至深夜11時50分，被經過的巡邏警員發現坐在副駕駛座行跡可疑，盤查後逮捕。基隆地院近日審結，認定魏男觸犯竊盜未遂罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。

    檢警調查，魏男曾犯下竊盜、公共危險、恐嚇取財等罪，但出獄後卻不思悔改，竟於8月19日晚間9時許，發現田女的車門未上鎖，隨即進入車內，想要偷車。

    但因魏男技術太差，連續嘗試兩個多小時，都無法將車發動，反而被巡邏警員發現異狀，向前盤查確認他並非車主，馬上將他帶回偵訊，並移送法辦。

    檢察官偵訊時，魏男承認進入車內後，一直試各種方式想要啟動車輛，但沒有偷車，因為自己沒有鑰匙。檢訊後，依竊盜未遂罪將魏男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官認為，魏男已經著手竊取被害人財物不遂，已觸犯竊盜未遂罪，依刑法第25條第2項規定以既遂犯刑責減輕。考量他有多項竊盜、恐嚇取財得利等前科，已屬累犯，判處他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

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