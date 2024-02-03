5大金融詐騙案受害人 促政府組「討債國家隊」追償

台灣五大金融詐騙案，imB自救會展雲自救會、澳豐基金自救會、五互龍海自救會、百富自救會的各地被害者代表，3日赴立法院陳情。（記者吳政峰翻攝）

2024/02/03 23:17

〔記者吳政峰／台北報導〕imB、展雲、澳豐基金、五互龍海、百富等五大金融詐欺案的受害人自救會，3日赴立法院陳情要求修法，強調詐騙已成為台灣高學歷與通緝犯的行業之一，就連律師、工程師、員警都放棄百萬年薪，改去做詐騙集團，政府除了成立打詐國家隊，更要組成「討債國家隊」，代替民眾追償。

展雲自救會表示，展雲案全台吸金超過182億，受害者高達9832位，負責人鐘克信掌握800億元土地資產，卻債留展雲，潛逃出境，建議修改殯葬管理條例第35-4條，增設「禁止販售只有永久使用權的塔位殯葬設施，應附帶土地所有權，並將管理費全數信託管理」；第37-1條第4項，若提撥不足，應嚴格執行信託專款專用帳戶；第36條應提撥百分之20交由縣市主管機關成立殯葬設施經營管理基金；經營權易主時，新法人必須概括承受原有權利義務。

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百富自救會指出，百富全台吸金180億台幣，受害者超過4000人，許多受害者傾家蕩產，含恨離世，司法必需嚴懲違反銀行法的業務並加重刑期處分，扣押國內外不法所得，追查三等親屬內、包括配偶的名下財產及近年金錢流向。

澳豐自救會表示，澳豐案是史上大型金融詐騙事件之一，影響2萬3000人，金額將近2000億台幣，至目前為止，已經有4位投資人輕生，希望政府全力追查國際金流，請求國際跨國犯罪支援，修法加重刑責。

五互自救會指出，五互龍海案吸金超過220億元，受害者高達2萬位，五戶集團總裁陳秋白雖被判刑10年6月，但被害人繳錢買了生前契約，最後卻說倒就倒、血本無歸。

IMB自救會表示，imB案全台吸金超過90億，5000名受害者，主嫌曾耀鋒與張淑芬羈押至今仍然不願說出金流去向，應增訂棄保潛逃罪，提出通緝犯的追緝方案。

五大自救會代表直言，許多白領改做詐欺犯，主要的誘因就是詐騙吸金罪刑過輕，3到7年就可假釋出獄；犯嫌藏匿資金容易（透過投資公司、虛擬貨幣帳戶、人頭帳戶），檢警追查、扣押程序繁雜不易；交保金過低，棄保潛逃無刑責；犯嫌拿不法所得請律師，受害人卻沒錢請律師求償。呼籲政府，除了打詐國家隊，更要組成討債國家隊。

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