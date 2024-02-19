肖想靠妻美色發財 兩對小夫妻聯手誘宅男詐賭

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2024/02/19 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹兩對年僅廿多歲的夫妻組成詐賭老千集團，先由妻子以美色鎖定竹科工程師，釣出約會再騙上牌桌，夫妻聯手伺機換牌讓工程師輸到脫褲，此時先生再出面恐嚇繼續賭或逼討賭債，總計六名單身工程師遭坑殺九十多萬元，新竹地院依詐欺取財罪判處四人一年八月不等徒刑。

釣出約會再騙上牌桌

法官調查，曾信達、宋予穠與葉庭瑄、許覲坤兩對夫妻共謀，曾信達、葉庭瑄先上網鎖定新竹地區男性工程師開始聊天交友對話，確認對象生活單純且無相關賭博經驗後，即約到竹縣竹北市大茶壺餐廳碰面。

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輸到脫褲 給錢才能走

葉庭瑄與宋予穠先以言詞引誘赴約的男性工程師，與她倆打撲克牌「大老二」，工程師見狀感覺不對想走，曾信達即進場恫嚇稱：「不打幹嘛過來！」、「打完幾局才能走！」、「不打就先別走！」等語，致使工程師無法任意離開，並受迫留下參與賭博牌局。

曾信達見時機成熟再上場替換宋予穠位置，於把玩取得發牌權後，葉庭瑄、宋予穠即協助吸引男性工程師注意力，或擋住工程師與曾信達間視線，掩護曾信達從口袋取出預先排好順序的撲克牌，或趁機將桌上的牌藏入口袋中，再藉故到廁所丟棄舊牌。

一夜輸21萬 男怒報警

在此詐賭情況下，平均每名工程師都賭輸十幾萬元，四人若見受騙工程師帳戶中尚有餘額，曾信達便再自創規則以不同名目，繼續向工程師索取兩倍或四倍不等金額，再由曾信達、許覲坤對工程師恫嚇稱：「不付錢不能走！」、「我在跟你說話，你眼睛是不會看我嗎！」讓工程師們心生畏懼，付錢才得以脫身，總計六名工程師遭詐賭九十一萬八千七百元。

6工程師 財損近百萬

本案偵辦起因是葉庭瑄經網路交友程式釣出李姓工程師，前年十月邀李男到竹市凱悅KTV唱歌玩撲克牌打「大老二」，李男一夜慘輸廿一萬元，心有不甘，懷疑葉女詐賭憤而報警，檢警循線查獲上情。

兩對夫妻 皆被判刑

法官審酌被告四人不思以合法方式獲取錢財，竟共同詐賭，造成六名工程師受害，依詐欺取財罪判曾信達一年八月、緩刑四年，葉庭瑄一年四月，宋予穠一年二月、緩刑兩年，許覲坤一年四月。

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