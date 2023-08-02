工程師遭騙650萬首腦7道防火牆自保 刑事局中打滅團逮25人

警方將丁嫌移送法辦，檢方聲押獲准。（警方提供） （記者許國楨攝）

2023/08/02 17:43

〔記者許國楨／台中報導〕南部一名工程師遇「假檢警」老梗不察，慘被騙650萬元報案，刑事局中部打擊犯罪中心獲報追查，陸續逮捕車手及詐團幹部，卻發現仍有民眾持續被騙溯源追查，歷時2年終一舉殲滅該集團，逮捕丁姓首腦在內共25人，經查丁嫌相當狡猾，竟分工7道防火牆自保，2年來已狂撈3千萬元。

據了解，台南一名工程師在2021年5月誤上「假檢警」賊船，對方誆稱其個資外洩涉入洗錢犯罪，需要提供帳戶做資金比對等話術，工程師不察聽從指示，將提款卡、帳戶密碼跟300萬現金，裝在包裹內放置住家附近的國小圍牆草叢堆裡，隨後被假冒書記官的車手前來取走，經親友提醒，才驚覺是一場詐騙，但650萬元積蓄都被騙光。

請繼續往下閱讀...

刑事局中打第三隊獲報展開追查，會同台南及彰化警方組成專案小組並報請檢方指揮偵辦，發現該詐團金主兼首腦設立7層防火牆，第一層是車手、第二層是把風者、第三層是收水手、第四層車手頭、第五層是負責運送贓款給重要幹部的成員、第六層是楊姓幹部、第七層是黃姓共犯，最後第八層才是42歲的丁姓首腦。

經查該詐團設置層層「防火牆」，一旦第一線車手被查緝，即四處流竄躲避追查，並找其他新成員頂替讓詐團持續運作，也很難向上延燒，其中第五層負責運送贓款的「交通手」，特別開著出租車從彰化到嘉義，將贓款交給第六層幹部，幹部再轉給第七層另名交通手，搭高鐵到新竹交給丁嫌，期間不斷製造斷點，也讓警方疲於奔命。

警方耗時2年追查，今年6月分鎖定丁嫌住處前往查緝時，丁嫌當下正悠閒的在客廳休息，持槍員警直接破門攻堅壓制丁嫌，現場查扣30萬現金贓款，另有本票、勞力士等高級名錶等贓證物，全案包含丁嫌在內共25人陸續遭到逮捕，經查兩年來共15名以上被害人遇詐，詐騙金額高達3千萬元。

中打今天表示，該案訊後依組織犯罪防制條例、刑法詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦，丁嫌也遭聲押獲准，呼籲民眾警察及司法機關偵辦案件，一定會以正式書面通知當事人到公務機關說明，不會以任何名義要求提（匯）款或交付存摺、提款卡等財物，民眾若接到電話提及「涉案」、「司法調查」、「偵查不公開」及「監管帳戶」等關鍵用語，勿輕信其言，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方荷槍實彈攻堅逮捕丁嫌。（警方提供）

警方當場查扣贓款等贓證物。（警方提供）

警方溯源8層殲滅詐團。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法