未成年「書記官」騙倒獨老 警逮7年輕車手

2019-03-17 15:25

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團盯上獨居長者，以「假檢警」方式針對3名長者，派出未成年車手假冒書記官取款，前後騙得200餘萬元，當食髓知味再度行騙時，刑事局警方介入並成功攔阻300餘萬元，逮捕7嫌，詢後依詐欺罪嫌送辦。

去年底台北市文山區54歲退休男子，接獲假冒檢察官及警察來電，佯稱其金融帳戶遭盜用並涉及投資詐騙案，退休男前後交付197萬元現金給對方派來的年輕書記官，後來再要交付93萬元時覺有異報警，北市文山一警方逮捕19歲吳男、24歲李男2名車手，交由北檢指揮偵辦。

春節前夕，詐團再度派出2名未成年的書記官，詐騙家住北投區義方街的74歲婦人，先得手6萬元，還要再取54萬元時，監控多時的刑事局偵七大隊與文山一警方立即趕赴逮捕2名未成年車手。沒想到詐團上月底又持傳真偽造的刑事傳票、監管科收據等假公文，詐騙桃園市蘆竹區南山路的71歲婦人，要求交付159萬元。

這下沒給詐團得逞，警方先逮2名未成年車手，經調查蒐證，掌握詐團上手車手頭21歲鄭男行蹤，本月15日與蘆竹分局拘提鄭男到案，查扣手機及假公文等詐騙犯罪物證；正循線追緝詐團上游首腦。

警方指出，詐團利用獨居長者思考判斷能力退化，網路使用能力不佳、資訊不足，又鮮少與家人及鄰居往來，遇詐騙狀況時身邊無人可以詢問之情形而設局詐騙。警方呼籲民眾善用「165反詐騙諮詢專線」提出檢舉、諮詢，並請各金融機構多加關心注意有異常提領存款情形之民眾，必要時可請警方協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/