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想太多？姊妹花打官司盼免扶養父親 因2理由遭駁回

父母離婚20多年，父從離婚後就不曾扶養2名女兒，女兒長大後向南投地院請求免除兩人對父親的扶養義務遭駁回，原因是父親有財產且根本沒有要求女兒扶養。（記者陳鳳麗攝）

父母離婚20多年，父從離婚後就不曾扶養2名女兒，女兒長大後向南投地院請求免除兩人對父親的扶養義務遭駁回，原因是父親有財產且根本沒有要求女兒扶養。（記者陳鳳麗攝）

2024/04/29 21:35

〔記者陳鳳麗／南投報導〕不養子女的父母老來打官司要兒女扶養時有所聞，南投縣則有一對姊妹，向南投地院請求免除2人對父親的扶養義務，因其父親在2000年與母親離婚後即不曾扶養她們，因此打官司請求法官免除扶養父親義務，惟該請求遭駁回，原因是兩人的父親根本沒有請求扶養，且其財產足以維持生活。

這對黃姓姊妹花向南投地院家庭法庭聲請免除對父親的扶養義務，她們向法官表示，父母在2000年9月離婚，兩人即跟著母親搬離南投縣，母女3人相依為命，而父母離婚後，兩人成長過程中，都是母親、祖父母與其他親人幫助成長，父親完全沒有盡扶養的責任，也未曾給過扶養費，經時間推算，父親年紀不小，雖不知父親是否可以維持自己的生活，但擔心若其老爸需要安置費用，兩人會被縣府追償，因此才先聲請免除扶養義務。

南投地院家事庭法官通知黃父說明，黃父未到庭但有具狀說明，他證明從2000年與妻子離婚後，孩子跟著媽媽，他的確沒有扶養兩個孩子，想不到孩子會打官司，他希望和睦解決這件事，該案的調解費用也由他負擔。

法官經查發現，黃父有股票投資、田產、房屋等多筆財產，足以維持自己的生活，況且黃父也未曾要求子女扶養，姊妹倆根本無需以司法途徑來保護其權利，因此駁回兩人的聲請。

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