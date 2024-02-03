父要求扶養費 前妻稱他打人還「帶女人」、幼子曾護媽拿掃把打爸

陳男前妻作證說，陳男年輕時帶女人又喝酒打老婆，年幼兒子護母，會拿掃把打父親（陳男），台中地院認為陳男對子女未盡教養之責，裁定免除子女的扶養義務。（記者張瑞楨攝）

2024/02/03 16:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕年逾60歲罹患癌症的陳姓男子，向台中地方法院提起給付扶養費之訴，聲明一對子女應每月各支付1萬2388元扶養費，不過，子女也提出反聲明，請法院裁定免除扶養義務，法官傳喚陳男的前妻劉女（子女的母親），她作證說，陳男不但暴力打她，還會「帶女人」且喝酒鬧事，年幼的兒子保護媽媽，曾拿掃把打父親，法官認為陳男對子女未盡教養之責，裁定免除子女的扶養義務。

陳男向台中地院法院提起請求給付扶養費的聲請，他主張自己原是清潔工，現已年邁又罹患食道癌，需住院化療，其一對子女應負擔扶養費用，每月各應給付1萬2388元（合計每月2萬4700餘元），不過，其子女也提出反聲明，主張扶養義務均應予免除，理由是陳男身為父親，卻從未扶養兄妹2人，兩人現在40多歲，見過父親次數卻屈指可數。

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台中地院傳喚陳男的前妻劉女（子女的母親），她作證說，自己19歲結婚，懷女兒約4或5月時離婚，劉男當時「拿菜刀切我，他常常打我」，而且會喝酒鬧事，她的兒子當時僅3、4歲，見到父親時，會拿掃把打父親，另外，陳男也會「帶女人」，而且是陳男提出離婚，離婚的時候，長子僅3至4歲，女兒尚未誕生，她住在娘家，幫哥哥帶小孩做手工藝（俗稱家庭手工），將子女扶養長大，陳男沒拿錢扶養小孩。

劉女還強調，兩人離婚之後，陳男還會到她娘家打她，陳男某次到她娘家，掐兒子的脖子，之後，陳男與子女就不曾再見面；對此，陳男並未出庭，也沒有提出反證。

台中地院認為，由上述證詞，顯示陳男對子女，從年幼起即未盡保護教養，有違身為人父應盡的責任，顯然已構成「無正當理由未盡扶養義務」，而且情節重大，如果強令子女對父親盡扶養義務，顯然有失公平，因此，判決陳男聲請駁回，裁定免除子女的扶養義務。

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