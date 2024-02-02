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母親消失30幾年！突現身要他扶養 法官判決出爐

南投縣張姓男子，母親在他幼年即離家，多年後突然打官司要他扶養。他向南投地院請求免除扶養義務，法官判決免扶養。（記者陳鳳麗攝）

南投縣張姓男子，母親在他幼年即離家，多年後突然打官司要他扶養。他向南投地院請求免除扶養義務，法官判決免扶養。（記者陳鳳麗攝）

2024/02/02 21:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣張姓男子，其母親在他幼年時即離家，父親則酗酒常不見人影；小時候多年由祖父和伯父養育，高中畢業即工作養活自己。而幾無印象的母親打官司要他負起扶養責任，他則指母親根本惡意棄養他，因此向南投地院請求免除扶養義務，法官認為其母從兒子幼年起即無正當理由未負起扶養義務，因此准許張男免養母。

現年41歲的張姓男子，是因為從他幼年時就沒見的母親打官司要他扶養，才知母親行蹤，而其母已73歲，近年來靠低收入戶老人生活津貼，和勞保老年年金，每月合計約9000多元過活，因這些錢無法維持生活，打聽到兒子的下落後，打官司要他負起扶養母親義務。

張男對母親頗不以為然，向南投地院請求免除扶養義務，他表示，雖父母在他10歲才辦理離婚，但其實從幼年即不曾見過母親，父親則酗酒經常不見人影。他是和祖父及伯父一家人同住，後來父親在他10歲時帶他搬走，與父親同住後，父親仍經常不見人影，他到高中畢業即就業養活自己，對他而言，母親有如惡意棄養，現在出現則像陌生人，請求法院免除對母親的扶養義務。

張男的堂姊也出庭作證，證實張男從小就境遇可憐，從小被丟來丟去，都跟她們住在三合院。後來叔叔帶著堂弟搬出去，但輾轉得知叔叔仍常不回家，而從小就沒有見過堂弟的媽媽，堂弟的爸爸也很少出現，出現也大多是來要錢。

南投地院法官認為，張母從兒子幼年期就無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，依民法規定，准許張男免除扶養母親義務的請求。

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