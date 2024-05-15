財經主播「邱沁宜」邀投資股票？ 他加LINE慘遭詐330萬

彰化警分局偵破詐騙集團冒用財經主播「邱沁宜」詐騙案，將范姓車手查獲到案，起出80萬元贓款。 （警方提供）

2024/05/15 11:07

〔記者湯世名／彰化報導〕1名謝姓男子接到自稱是財經主播「邱沁宜」的LINE好友邀請，誤以為真的是邱沁宜而加入，並跟著股票投資網站投入畢生積蓄，不料慘遭詐騙330萬元，血本無歸，對方食髓知味，要他再投入80萬元，彰化警分局獲報，昨天（14日）趁雙方面交款項時一擁而上，將范姓車手查獲到案。

彰化警分局莿桐派出所接獲謝姓男子報案指出，他接到一位自稱是財經主播「邱沁宜」的LINE好友邀請。好奇心驅使下，他與對方展開對話，對方提出是否想飆股或學習股票技巧，他選擇了前者。隨後，他點擊了對方提供的網址，發現是股票投資網站，誤以為是真正的股票投資，結果被詐騙330萬元，血本無歸。

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昨天謝男又接獲詐騙集團再度邀約，約定交付80萬元，莿桐派出所巡佐張建興等人埋伏在彰化市林森路超商內，趁范姓車手出面取款時，一擁而上將范男查獲到案，起出80萬元、偽造保管單、識別證1張、收據1張、印章2個、手機2隻、工作金贓款6000元等贓物。

范男供稱他只是前來取80萬元，其餘都不知情，經警方深入追問，范男坦承自己因賭博欠債超過100萬元，才會從事面交車手詐欺。經警方偵訊，將范男依詐欺罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

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彰化警分局偵破詐騙集團冒用財經主播「邱沁宜」詐騙案，將范姓車手（右）查獲到案，起出80萬元贓款。 （警方提供）

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