獨家》模仿效應擴散？ 台北市某公立國小爆小三生失控揮剪刀嚇壞師生

台北市一所公立國小發生三年級小學生失控揮剪刀的恐怖事件，該生上個月於張文事件後，在教室內情緒失控，竟揮舞剪刀，現場所幸即時被制止，未釀成更嚴重傷害；然而，有家長控訴，這並非單一事件，該名學生長期出現暴力行為，包含拿筆戳人、攻擊老師眼睛、摔老師手機等，校方卻始終消極處理，讓其他孩子活在恐懼之中，盼校方啟動輔導機制、妥善處理此事，否則未來恐出現憾事。

台北市教育局回應，校方已建立緊急事件處理SOP，加強教室安全管理，包括管制尖銳學用品、必要時改用安全剪刀並由教師統一保管，教室亦設有緊急支援機制；同時啟動班級二級輔導及社會情緒學習（SEL）課程，並由輔導室持續評估個案，整合心理師或社工等專業資源進行追蹤。

該公立國小學務主任表示，針對該學生有進行輔導、主動關懷，若有行為偏差時，都會立刻到現場處理，該學生家長也都配合，孩子有狀況的話，她也會在學校待命，若是孩子在學習上比較不專注時，家長會將其帶回，校方行政團隊也全力支援，目前都在掌握中。

家長表示，近期發現孩子嚇得不敢上課，追問之下才發現，在無差別攻擊殺人犯張文事件後不久，有名同學常有情緒失控的攻擊行為，不僅拿筆戳人、攻擊同學，甚至曾對老師眼睛出手、摔老師手機，行徑令人不寒而慄。向其他家長了解此事，才發現，該生自幼兒園起就有攻擊他人的紀錄，升上國小後情況未見改善，老師卻多半僅要求家長私下協調。

該名家長接著指出，這名同學常有情緒失控的狀況，在激動時常會來兩、三個老師包圍，避免其他同學受傷，甚至有過學校老師為了阻止他而拉他手臂，但對方家長卻威脅老師抓傷孩子的手，要提起訴訟，令校方頭痛。

更讓家長憂心的是，該名學生的母親雖偶爾到校陪伴，卻反指其他同學「不好」，才導致孩子情緒失控，甚至質疑孩子遭到霸凌；但多數家長直言，事實恰恰相反，「是其他孩子怕他」，不少學生在教室內如驚弓之鳥，只能在出事後才等到校方人員到場處理。

「這次是剪刀，下次如果是美工刀、刀片呢？」家長說，若事發當下沒有老師在場，後果恐怕不堪設想，呼籲校方正視校園安全漏洞，立即啟動輔導與保護機制，也盼該名學生家長正視問題，讓孩子進入正確的醫療與支持體系，別再讓其他孩子成為無辜的受害者。

