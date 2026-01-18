為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日防相小泉結束訪美行程 披露與美防長互動溫馨趣事

    2026/01/18 06:11 國際新聞中心／綜合報導
    日本防衛大臣小泉進次郎（右）此次訪問美國，在會談前還先與美國戰爭部長赫格塞斯（左）尬體能。（取自小泉進次郎臉書）

    日本防衛大臣小泉進次郎（右）此次訪問美國，在會談前還先與美國戰爭部長赫格塞斯（左）尬體能。（取自小泉進次郎臉書）

    日本首相高市早苗在東京接待來訪的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），展現「女力」治國的惺惺相惜。同樣地，訪問美國的日本防衛大臣小泉進次郎，不僅與美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）尬體能，在返回日本途中也透過社群媒體發文，披露他和赫格塞斯舉行會談時的溫馨點滴。

    小泉在「臉書」發文指出，在返國班機上回顧這次訪美行程，他想記錄幾件令人印象深刻的事情。首先，他在五角大廈與赫格塞斯會談時，會議室牆上掛著一張照片，是赫格塞斯去年10月訪問日本時，與小泉首次會晤時拍下的合照。

    此外，會談期間，隨著咖啡端上來的還有餅乾，而且是印有日美兩國國旗的餅乾。小泉說，餅乾好看到讓人捨不得吃，工作人員便馬上幫他打包，讓他帶回去。

    赫格塞斯還開玩笑地對小泉說，「最大問題是你要先吃哪一片餅乾呢？」還露出狡黠的笑容。小泉回他：「這個問題也太難了吧」，並輕輕拍了一下赫格塞斯的手臂。

    赫格塞斯隨即接話：「其實我還準備了一個驚喜禮物」，接著就拿出一個裱框好的照片，就是當天兩人在進行體能訓練時拍攝的照片。

    小泉說，在整個行程的各個細節，都能感受到赫格塞斯的細心與體貼，這次訪美也讓他再次深刻體會到，建立個人層面的信賴關係有多麼重要。他真心感謝這份友誼。

