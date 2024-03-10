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男子「父不父」中風臥床 法官准「子不子」判免除扶養

周男年老又中風臥床，長年入住照護機構，他的2名女兒聲請免除對周男的扶養義務，苗栗地方法院判准。（資料照）

周男年老又中風臥床，長年入住照護機構，他的2名女兒聲請免除對周男的扶養義務，苗栗地方法院判准。（資料照）

2024/03/10 16:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕周姓男子婚後不務正業，也未善盡為人父親之責，2名女兒從小由妻子辛苦拉拔長大，周男與妻子離婚後更從未探視過女兒；如今，周男年老又中風臥床，長年入住照護機構，他的2名女兒聲請免除對周男的扶養義務，苗栗地方法院判准。

周男的2名女兒主張，周男與母親結婚後，終日不務正業，從未善盡為人父親之責，直至2人成年，均仰賴母親辛苦工作所得維生，2人也因母親戮力工作、無暇照顧，長期被寄放於親友家中。周男與母親於1993年間離婚後，更把2人丟給母親，從未探視，更未履行扶養責任。

苗栗地方法院調閱戶籍資料核閱並請周男的前妻到庭，前妻證述，周男沒有固定工作，從未支付扶養費用，離婚前，她每月付8000元保母費請胞姊幫她照顧大女兒，離婚後，周男沒有再與女兒聯繫，她每月付3萬元請胞姊、胞妹分別照顧大女兒、小女兒。

法官再依職權調閱周男的勞保投保資料，顯示周男過往投保年資最長僅1年5個月，最短則不足1月，堪予佐證周男於2名女兒受扶養權利期間未有穩定之工作。

法院函請苗栗縣政府訪視，報告顯示，周男有飲酒習慣，2004年間因中風倒臥家中，送醫救治後長期入住照護機構，2013年7月入住養護中心迄今，左側肢體偏癱，也自述不記得且從未扶養2女兒，亦沒有聯絡。另，周男胞姊及大嫂也表示周男過往對於家庭及子女疏於照顧，未有經濟協助。

法官綜合調查結果，足證周男自2女兒幼時未盡扶養義務，且情節確屬重大，周男經法院合法通知，未到庭陳述，也未具狀表示任何意見，堪予佐證其2名女兒聲請意旨屬實。法官認為，如強令2女兒負擔與其長期感情疏離之周男的扶養義務，顯失公平；2女兒聲請免除對周男之扶養義務，洵屬有據，應予准許。

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