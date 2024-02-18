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年輕好賭拒養兒 老來中風討照顧 法官判子免扶養

年輕好賭會家暴又不養家，老了中風要兩個兒子扶養，南投地院法官判兩個兒子免除扶養義務。（記者陳鳳麗攝）

年輕好賭會家暴又不養家，老了中風要兩個兒子扶養，南投地院法官判兩個兒子免除扶養義務。（記者陳鳳麗攝）

2024/02/18 11:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣65歲男子，年輕好賭會家暴又不養家，離婚前還把與妻子共有的一個會標走，妻回娘家獨力養子到大學畢業。男子20多年後中風住安養院需要2個兒子扶養，兒子則訴諸法律請求免除對父親的扶養義務，南投地院法官認為該男失責，判決2子免除扶養義務。

這名腦中風併左側肢體偏癱的男子，被安置台中的一家安養院，由政府補助安養費用，與妻子離婚逾28年的他，想到他還有兩個兒子，決定打官司要求已成年兒子扶養，兩個兒子也提出民事訴訟，請求法官免除兩人對父親的扶養義務。

這兩名兒子由母親作證指出，其前夫不只會對她家暴，且好賭，長子國小前就送到外婆家由外婆照顧，其次子還未出生，她就回南部生活，夫妻不久後離婚，前夫還把夫妻共有的一個會標走，兩名兒子都是由她獨力扶養到大學畢業。

中風男子雖辯稱他離婚前有拿家用給妻子，離婚後是妻子不讓他扶養兒子，不是他不養育小孩，但前妻打臉，他離婚前兩個月拿幾千元給她，但後來標走的會錢是給的家用的數倍。

兩名成年的兒子也說，跟媽媽生活20多年，父親在他們成長期間沒有照顧他們，現在要他們扶養感覺不合理，希望能免除或免扶養義務。

南投地院法官在審理後認為，該名男子年輕時就把扶養小孩責任推給妻子，小孩在幼年期最需要父親關愛和經濟協助時期，他都沒有盡責，堪認其長期未盡扶養義務，若要兩個兒子仍需對失責且長期感情疏離的父親負扶養之責，實在有失公平，因此判決兩名兒子免除對父親的扶養義務。

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